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«Лаборатория Касперского» и ФПМИ МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и Физтех-школа прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Мероприятие проходит 21-24 мая 2024 г. в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Соглашение направлено на совместную разработку и реализацию образовательных и научных инициатив, которые внесут вклад в развитие общего и профессионального образования в сфере кибербезопасности и технологий искусственного интеллекта.

«Подготовка квалифицированных специалистов — важная часть развития отрасли. «Лаборатория Касперского» активно участвует в образовательных инициативах, делится своим опытом и экспертизой в сфере кибербезопасности и ИТ, накопленными за более чем 25 лет существования компании. Мы рады поддерживать молодых людей на их карьерном пути и надеемся, что в будущем кто-то из них будет вместе с нами строить безопасный цифровой мир», — сказал Антон Иванов, директор «Лаборатории Касперского» по исследованиям и разработке.

«ФПМИ сейчас — один из российских лидеров образования в области ИТ и искусственного интеллекта. Благодаря системе Физтеха, а именно сотрудничеству с ведущими индустриальными партнерами и академическими институтами, мы можем дать нашим студентам фундаментальное образование и актуальные компетенции. Вместе с «Лабораторией Касперского» мы будем развивать направление подготовки в сферах кибербезопасности и технологий искусственного интеллекта, которые позволят студентам Физтеха стать не только востребованными специалистами сегодня, но и определять облик индустрии в будущем», — отметил Андрей Райгородский, директор ФПМИ МФТИ.

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Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ — центр современных компетенций в области прикладной математики, компьютерных наук и технологий работы с большими данными и искусственным интеллектом. ФПМИ готовит ИТ-специалистов, способных решать задачи любой сложности, лидеров цифровой трансформации и исследователей, которым предстоит определять будущее науки и технологий.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. На сегодняшний день компания защитила более 1 млрд устройств от массовых киберугроз и целенаправленных атак. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.

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