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Виртуализация Virtualization Виртуальные среды

Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды


28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения
15.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации»
09.02.2023 Созданная Sitronics Group платформа виртуализации внесена в реестр российского ПО
13.02.2023 Есть ли жизнь после VMware?
08.02.2023 ОС Astra Linux сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации по первому классу защиты
02.02.2023 Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock
23.01.2023 СЗИ в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock теперь поддерживает отечественные платформы виртуализации
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов
19.12.2022 Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации
14.12.2022 Sitronics Group разработала отечественную платформу виртуализации
08.12.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1
29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию
28.11.2022 «Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение
28.11.2022 «Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором
22.11.2022 OCS предлагает платформу виртуализации и управления виртуальной средой ZStack
07.11.2022 ROSA Virtualization получила сертификат соответствия ФСТЭК
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers
18.10.2022 ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt
10.10.2022 «Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация»
28.09.2022 Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты для виртуализации и облаков
19.09.2022 «Крок» провел импортозамещение для федерального ведомства в дорожной отрасли
19.09.2022 Step Logic разработала решение для создания геораспределенного кластера виртуализации на базе российского оборудования и ПО
16.09.2022 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS
26.08.2022 KPBS внедрила платформу «Скала^р» в «Алмазювелирэкспорт»
19.08.2022 Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех
09.08.2022 «ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware
09.08.2022 «Эр-телеком» инвестирует в импортозамещение ПО для виртуализации
02.08.2022 Merlion и российский разработчик платформы виртуализации «РУСТЭК» заключили соглашение о партнерстве
20.07.2022 На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации
04.07.2022 Продукты «Базис» в портфеле «Т1 интеграции»
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя
29.06.2022 «Т1 интеграция» стала партнером Инновационного центра «Баррикады»
15.06.2022 «АМТ-груп» и Gagar>n провели успешное тестирование платформ виртуализации
Астра Линукс, Илья Сивцев
26.05.2022 Broadcom покупает VMware. Это третья по стоимости покупка за всю историю ИТ
04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России
15.04.2022 UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов
06.04.2022 «Т1 интеграция» стала партнером российской платформы виртуализации Hostvm

Публикаций - 4914, упоминаний - 5851

Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2159 1145
Microsoft Corporation 23616 845
IBM - International Business Machines Corp 9219 482
Dell EMC 4931 408
Intel Corporation 11702 405
HP Inc. 5568 352
Oracle Corporation 6346 340
Citrix Systems 787 287
Cisco Systems 4897 282
Softline - Софтлайн 2124 232
SAP SE 4926 229
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 879 225
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 506 198
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 192
7091 184
Google LLC 11028 177
1С-ИжТиСи 6405 173
Крок - Croc 1716 171
Red Hat 1234 160
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 157
Huawei 3540 157
NetApp - Network Appliance 629 141
AMD - Advanced Micro Devices 3888 139
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 133
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4222 130
Amazon Inc - Amazon.com 2820 126
Fujitsu 2044 117
Hitachi - Хитачи 1456 111
Dell Technologies - Dell Computer 2017 111
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 106
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 104
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 722 104
SAS Institute 913 104
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 962 99
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 96
HPE - Hewlett Packard Enterprise 557 96
Apple Inc 11281 92
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 963 92
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2824 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 117
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 110
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 91
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 62
РЖД - Российские железные дороги 1645 56
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 49
Газпром ПАО 1168 39
Альфа-Банк 1608 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 32
Почта России ПАО 2018 32
Лента - Сеть розничной торговли 1731 31
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 29
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 27
X5 Group 833 26
ГПБ - Газпромбанк 948 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 398 23
Visa International 1878 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 20
Россети Ленэнерго 2365 19
ВТБ - ВТБ24 660 19
LinkedIn 587 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 575 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 17
Societe Generale - Росбанк АКБ 511 17
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 16
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 16
Газпром нефть 507 16
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 395 15
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 15
ПСБ - Промсвязьбанк 743 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 14
Связной ГК 1342 14
НСПК - Национальная система платежных карт 623 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1910 13
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 13
Роснефть НК - нефтяная компания 479 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 670 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 414
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 357
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 341
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 134
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 120
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 94
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 91
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 84
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 67
Федеральное казначейство России 1566 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 49
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 48
Президент Российской Федерации 3760 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1682 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1434 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 30
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 25
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 24
Правительство Москвы 2061 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3080 18
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 208 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 16
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1256 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 15
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 15
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 284 15
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1186 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1081 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 30
Linux Foundation 174 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 23
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 14
ONF - Open Networking Foundation 25 14
4CIO 715 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 155 13
ASF - Apache Software Foundation 105 12
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 7
TIA - Telecommunications Industry Association 86 6
АРБ - Ассоциация российских банков 207 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 4
CSA - Cloud Security Alliance 12 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 3
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 3
OWASP - Open Web Application Security Project 73 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 80 3
Единая Россия - Политическая партия 268 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54105 3346
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26138 2516
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17530 2088
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9624 1757
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13358 1341
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22181 1309
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8228 1263
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79768 1118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26275 938
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2182 913
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12374 875
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39721 760
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19347 728
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11502 709
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10169 678
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11058 648
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20316 635
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4808 617
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2502 599
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9297 592
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17455 564
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5977 514
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8401 499
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15141 471
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13667 454
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9044 448
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 859 433
Масштабируемость - Scalability 2747 403
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2015 389
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5202 389
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9290 380
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17775 369
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8509 328
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5897 322
Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 451 320
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8094 319
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11737 303
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15166 291
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 895 279
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 931 278
Linux OS 8357 770
Microsoft Windows 14550 667
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 552 330
VMware vSphere 506 306
Intel x86 - архитектура процессора 1619 268
Microsoft Azure 1326 182
Apple iPhone 6 6218 180
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6622 178
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1278 162
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 160
Microsoft Windows 2000 12731 154
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 235 145
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3329 136
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1084 130
Google Android 12693 123
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 973 121
Microsoft Exchange 1342 116
Microsoft SQL Server 1484 111
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 181 108
Microsoft Windows Server 2008 443 106
Oracle Java - язык программирования 2786 106
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 791 104
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1457 101
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 298 98
Microsoft Windows 7 1888 98
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 409 93
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 91
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 772 88
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4189 87
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 91 86
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 721 82
Apple iOS 6892 78
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 98 76
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 463 76
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2937 75
Microsoft Office 3472 75
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 81 73
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 133 71
Citrix XenServer 92 70
Citrix XenDesktop 89 67
Белоусов Сергей 235 65
Володкович Вячеслав 78 59
Серова Елена 319 48
Мылицын Роман 100 33
Халяпин Сергей 82 30
Никифоров Николай 1172 29
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 148 27
Путин Владимир 2763 27
Урусов Виктор 76 26
Шадаев Максут 656 25
Василенко Александр 86 24
Рудевский Антон 32 22
Попова Мария 140 22
Рубанов Владимир 73 21
Рустамов Рустам 255 21
Козлов Михаил 167 21
Блинов Михаил 73 21
Сивцев Илья 51 21
Юсупов Ренат 114 18
Смирнов Алексей 198 17
Демидов Михаил 133 17
Аникин Леонид 61 16
Шевченко Владимир 143 16
Гольцов Александр 69 16
Бобровников Борис 102 16
Медведев Дмитрий 1634 16
Гуральников Сергей 164 16
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 16
Тимашев Ратмир 68 16
Евраев Михаил 243 15
Корнеев Сергей 83 15
Антич Антон 19 15
Самойлов Юрий 73 14
Аншина Марина 78 14
Bottomley James - Боттомли Джеймс 15 14
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 14
Макаров Станислав 117 14
Новодворский Алексей 107 14
Рейман Леонид 1032 13
Ермолаев Артем 362 13
Россия - РФ - Российская федерация 124400 2666
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 689
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50387 543
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 435
Европа 21428 327
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 241
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 224
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 196
Германия - Федеративная Республика 12128 148
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 112
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13012 107
Европа Восточная 3004 102
Япония 13001 101
Азия - Азиатский регион 5067 96
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 84
Россия - СФО - Новосибирск 3752 83
Украина 7312 74
Ближний Восток 2667 74
Африка - Африканский регион 3288 71
Казахстан - Республика 4928 67
Франция - Французская Республика 7103 63
Индия - Республика 5102 62
Земля - планета Солнечной системы 9822 58
Беларусь - Белоруссия 4364 57
Россия - УФО - Екатеринбург 3358 55
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 50
Россия - ПФО - Нижегородская область 1578 47
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2400 46
Америка Северная 3114 46
США - Калифорния 4678 45
Испания - Королевство 3615 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 42
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1748 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 40
Европа Западная 1417 40
Канада 4718 39
Нидерланды 3326 38
Америка Латинская 1699 37
Финляндия - Финляндская Республика 3483 34
Израиль 2616 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42325 1052
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42559 921
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10619 900
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20865 364
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14257 308
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6171 300
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15280 236
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2169 187
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2610 167
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4572 165
Аренда 2147 150
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Энергетика - Energy - Energetically 4415 128
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5285 123
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4461 121
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4215 119
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TAdviser - Центр выбора технологий 309 18
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Thomson Reuters - Рейтер 5782 16
Госрасходы - портал 61 16
Forbes - Форбс 641 15
ZDnet 596 12
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Коммерсантъ - Издательский дом 1277 10
Bloomberg 1121 10
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 9
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Fortune 208 6
EWeek 179 5
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IDC Russia - IDC Россия 161 10
Vanson Bourne 48 8
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Frost & Sullivan 201 3
HFS Research 46 3
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Analysys Mason 26 3
ACG Research 8 3
Gartner - Burton Group 17 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 27
РАН - Российская академия наук 1808 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 277 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 13
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 8
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 228 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 191 5
МЭИ - Московский энергетический институт 93 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 338 5
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 246 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 210 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 36 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 166 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 64 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 94 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 204 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 141 3
СевГУ - Севастопольский государственный университет 7 3
Сколково МШУ - Московская школа управления 45 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11730 166
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 876 61
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 58
CNews AWARDS - награда 414 29
VMworld 29 22
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 12
Oracle OpenWorld 65 8
Intel Developer Forum - IDF 274 8
День молодёжи - 27 июня 696 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 226 6
VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 5
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Hitachi Information Forum 4 4
Citrix Synergy 6 4
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 4
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Dell Solutions Forum 3 3
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Fujitsu Forum 8 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
IT&Security Forum 10 3
Docflow 133 3
VMware Virtualization Forum 3 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 2
Земля из космоса 50 2
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 2
Violin Forum 4 2
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Parallels APAC Summit 2 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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