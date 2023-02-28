Индексная книга CNews*
Виртуализация Virtualization Виртуальные среды
Публикаций - 4914, упоминаний - 5851
Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 235 65
|Володкович Вячеслав 78 59
|Серова Елена 319 48
|Мылицын Роман 100 33
|Халяпин Сергей 82 30
|Никифоров Николай 1172 29
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 148 27
|Путин Владимир 2763 27
|Урусов Виктор 76 26
|Шадаев Максут 656 25
|Василенко Александр 86 24
|Рудевский Антон 32 22
|Попова Мария 140 22
|Рубанов Владимир 73 21
|Рустамов Рустам 255 21
|Козлов Михаил 167 21
|Блинов Михаил 73 21
|Сивцев Илья 51 21
|Юсупов Ренат 114 18
|Смирнов Алексей 198 17
|Демидов Михаил 133 17
|Аникин Леонид 61 16
|Шевченко Владимир 143 16
|Гольцов Александр 69 16
|Бобровников Борис 102 16
|Медведев Дмитрий 1634 16
|Гуральников Сергей 164 16
|Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 16
|Тимашев Ратмир 68 16
|Евраев Михаил 243 15
|Корнеев Сергей 83 15
|Антич Антон 19 15
|Самойлов Юрий 73 14
|Аншина Марина 78 14
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 15 14
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 14
|Макаров Станислав 117 14
|Новодворский Алексей 107 14
|Рейман Леонид 1032 13
|Ермолаев Артем 362 13
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.