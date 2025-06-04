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«Инферит» (ГК Softline) подтверждает совместимость сервера Inferit RS224 с системой виртуализации Numa vServer

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «НумаТех» объявили о полной совместимости доверенной системы серверной виртуализации Numa vServer с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU. Это открывает новые возможности для коммерческих и государственных организаций, которые стремятся к высокозащищенной ИТ-инфраструктуре на базе отечественных решений, и отвечает стратегии развития ГК Softline как центра компетенций по работе с крупными клиентами. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Интеграция решений обеспечивает потенциальным заказчикам возможность строить полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру, соответствующую требованиям регуляторов в области информационной безопасности и технологического суверенитета. Совместимые продукты можно использовать для создания критически важных ИТ-инфраструктур в бизнесе и госсекторе.

Сервер Inferit RS224 R1G3D32RU – российская разработка от «Инферит Техника», предназначенная для выполнения широкого спектра задач: от развертывания приложений до хранения высоконагруженных баз данных. Надежная платформа предлагает пользователям гибкие варианты конфигураций и высокую производительность. Сервер поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения до 270W, имеет 32 слота для модулей DDR4 с возможностью установки до 8 ТБ оперативной памяти. Входит в реестр Минпромторга.

«Инферит Техника» – одно из подразделений «Инферит», вендора оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Вендор развивает экосистему из семи продуктовых направлений: от компьютерного и серверного оборудования и операционных систем до облаков, систем инвентаризации ИТ-активов и FinOps. Все продукты «Инферит» соответствуют требованиям законодательства и созданы для поддержки технологического суверенитета страны.

Numa vServer – доверенная система серверной виртуализации, созданная на базе гипервизора первого типа XEN и соответствующая высоким требованиям корпоративных заказчиков. Она отличается низкими системными требованиями и поддерживает простую миграцию с других платформ виртуализации. Продукт предоставляет универсальный набор «коробочных» сервисов: администрирование, мониторинг, управление политиками доступа и отказоустойчивостью. Это позволяет быстро развернуть полноценную, в том числе геораспределенную инфраструктуру без установки стороннего ПО.

Результаты успешных испытаний сервера Inferit RS224 и системы Numa vServer подтверждены официальными сертификатами совместимости. Комплексное тестирование продемонстрировало безошибочную работу Numa vServer на сервере Inferit RS224 R1G3D32RU, включая корректную установку, управление виртуальными машинами (ВМ), стабильную производительность при высоких нагрузках и поддержку средств по обеспечению отказоустойчивости.

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Особое внимание было уделено проверке корректной работы встроенных средств управления безопасностью и мониторинга, включая функции изоляции ВМ и контроля доступа к ресурсам хоста. При подключении к серверу веб-интерфейса Numa Collider специалисты осуществили все базовые действия: импорт ВМ, их копирование, предоставление доступа к PCI-устройствам. На каждом этапе решения демонстрировали полную совместимость и устойчивую работу без снижения производительности.

«Требования со стороны заказчиков к наличию гарантий совместимости программного и аппаратного обеспечения от их вендоров при решении задач в области импортозамещения уже являются устоявшейся практикой, в особенности когда речь идет о серверной виртуализации. Заявление о совместимости Numa vServer и серверов Inferit RS224 R1G3D32 увеличивает вариативность при выборе базовых компонентов, необходимых для построения надежных и эффективных ИТ-инфраструктур, соответствующих высоким требованиям бизнеса и государственных регуляторов», – сказал Александр Олейник, заместитель генерального директора «НумаТех».

«Мы продолжаем развивать совместимость с ключевыми решениями отечественной ИТ-инфраструктуры. Интеграция нашего сервера с Numa vServer расширяет возможности клиентов “Инферит” из коммерческого и государственного секторов, позволяя им выстраивать гибкие и защищенные ИТ-системы на российской технологической базе. Это в свою очередь усиливает цифровую независимость нашей страны от иностранных вендоров», – сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline).

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