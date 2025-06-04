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Numa Technology Numa Collider


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтверждает совместимость сервера Inferit RS224 с системой виртуализации Numa vServer 1
14.06.2024 Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки 1
03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 13 2
Broadcom - VMware 2408 2
Microsoft Corporation 24864 1
Citrix Systems 824 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3093 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 366 2
Clone - Клонирование 510 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2786 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6349 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5954 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2317 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1552 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 930 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4170 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10601 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 299 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 561 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 122 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12909 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 94 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 1
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 101 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 479 1
Collider - Коллайдер - электрон-позитронный ускоритель частиц на встречных пучках 13 1
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 33 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 807 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7684 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26049 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 727 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 796 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 448 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13024 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2626 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1926 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 95 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1317 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 315 1
Numa Technology - Numa vServer 10 2
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 18 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 289 1
Linux OS 10251 1
Microsoft Windows 15913 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4717 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 108 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 286 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1776 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6445 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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