«DатаРу Консалтинг» и vStack начнут сотрудничество в сфере виртуализации

Компания «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) заключили соглашение, направленное на продвижение отечественных технологий в области виртуализации. В результате «DатаРу Конслатинг» увеличит свой продуктовый портфель, а также обеспечит заказчиков передовыми решениями для цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Консалтинг».

Сотрудничество двух компаний открывает новые перспективы для развития отечественного рынка виртуализации, предоставляя бизнесу доступ к современным ИТ-решениям.

Платформа vStack HCP отличается высокой производительностью, минимальной нагрузкой на процессор (CPU Overhead – всего 2-5%) и простотой в администрировании. vStack HCP включена в реестр отечественного программного обеспечения.

«Партнерство с vStack позволит предложить рынку более гибкие и надежные инструменты цифровизации. Мы видим растущий спрос на решения, которые обеспечивают высокую производительность и при этом соответствуют требованиям российского законодательства. Включение vStack в нашу линейку решений виртуализации обеспечит клиентов новыми возможностями для автоматизации и цифровой трансформации», — сказал Константин Прокопенко, руководитель «DатаРу Консалтинг».

«Сотрудничество с «DатаРу Консалтинг» имеет для нас стратегическую значимость. Уверены, что наши технологии оптимизируют бизнес-процессы и упростят управление ИТ-инфраструктурой. Гиперконвергентный подход, применяемый в vStack HCP обеспечивает максимальную эффективность и удобство использования, что особенно важно в условиях роста требований к мощности ИТ-ландшафта и дефицита оборудования», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.