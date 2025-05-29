Разделы

Бизнес Ритейл Дистрибуция
|

Axoft стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space компании «Даком М»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сотрудничества — расширение присутствия отечественных технологий виртуализации на российском рынке и обеспечение партнеров и их заказчиков современными, санкционно независимыми ИТ-решениями.

Продуктовая линейка «Даком М» включает в себя платформу виртуализации SpaceVM и систему виртуальных рабочих столов Space VDI. Эти решения позволяют выстраивать гибкую и безопасную ИТ-инфраструктуру для организаций любого масштаба — от крупных корпораций до компаний среднего бизнеса.

Экосистема виртуализации Space используется в государственном управлении, телеком-секторе, банковской сфере, ТЭК, промышленности, логистике, ретейле и других отраслях, среди заказчиков — органы власти федерального и регионального уровня.

Компания «Даком М» ведёт собственные прикладные исследования, имеет статус аккредитованного R&D-центра и специализируется на разработке собственных инновационных технологий виртуализации. По итогам 2024 г. решения экосистемы Space стали победителями отраслевой премии CNews Awards.

«Выбор Axoft в качестве дистрибьютора обусловлен их высокой экспертизой в области ИТ-дистрибуции, опытом вывода на рынок технологически сложных продуктов и развитой партнерской сетью. Сотрудничество с Axoft позволит нам расширить охват, усилить присутствие на ключевых рынках и нарастить масштабы уже выстроенной системы внедрения наших решений виртуализации», — сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор «Даком М».

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования
Безопасность

Axoft обладает опытом работы на ИТ-рынке более 20 лет, имеет развитую партнерскую сеть на территории всех регионов Российской Федерации, а также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане и Армении. Партнеры получат возможность расширить свой портфель импортонезависимыми продуктами: решение уже развернуто на демостенде Axoft и его можно протестировать в технологических стеках с другими технологиями.

«Мы рады начать сотрудничество с “Даком М” и включить в наш портфель современные решения для виртуализации. Продукты Space предлагают рынку полностью собственную разработку системы управления виртуализации, а как следствие – независимость своей дорожной карты от Open Source, что позволяет оперативно реагировать на запросы заказчиков о доработке решения. Наша команда с необходимыми инженерными компетенциями, готова обеспечить всестороннюю поддержку партнерам и их заказчикам на всех этапах внедрения: от подбора ПО до пилотирования и поддержки в эксплуатации этих решений», — отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт

Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети

Минцифры устало вкладываться в «джунов» и потратит 36,27 млрд руб. на подготовку «сеньоров»

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Знаменитый сайт для программистов разочаровался в нейросетях. Теперь он меняет их на живых специалистов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153