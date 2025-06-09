Orion soft запустил комьюнити для пользователей виртуализации zVirt

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft запустил комьюнити для пользователей системы виртуализации zVirt. В нем технические специалисты из разных отраслей смогут обмениваться опытом и лучшими практиками работы с платформой, предлагать идеи по разработке новых функций и давать обратную связь напрямую команде продукта. Участие в комьюнити бесплатное, подать заявку на вступление можно на сайте Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

zVirt — защищенная система виртуализации серверов, дисков и сетей. Русскоязычный web-интерфейс дает возможность из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. zVirt обладает инсталляционной из более чем 12 тыс. хостов и базой из более чем 430 заказчиков. Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО. Также доступна редакция zVirt Max, сертифицированная по требованиям ФСТЭК.

«По итогам 2024 г. база заказчиков zVirt достигла более 430 компаний. Они заинтересованы в том, чтобы решение быстрее развивалось и дополнялось нужной им функциональностью, мы получаем от них много обратной связи. Поэтому мы решили создать хаб, где вопросы нашей команде можно задать напрямую. По нашему опыту, именно такой открытый диалог лучше всего подсвечивает точки роста продукта и помогает ему быстрее развиваться», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Участники комьюнити будут первыми узнавать о готовящихся фичах и актуальных обновлениях продукта. Они могут напрямую влиять на его развитие: лидеры комьюнити собирают пожелания по функциям, которых не хватает в zVirt, и передают в работу технической команде в режиме online.

«Мы хотим, чтобы комьюнити стало площадкой, где можно не только найти решение технической проблемы или предложить идеи по улучшению продукта, но и пообщаться на свободные темы, обсудить новости и актуальные вопросы в сфере виртуализации. Как на техно-форумах, с которых начиналось развитие ИТ-сообщества в России, только в современном формате и более продуктивно. Лидеры комьюнити — технические специалисты из команды zVirt — уже отвечают на вопросы участников в нескольких тематических “комнатах”», — сказал лидер комьюнити zVirt Александр Гавриленко.

Участники могут свободно делиться опытом использования платформы и своими вариантами решения технических вопросов. Комьюнити станет для них большим информационным хабом о тонкостях работы различных функций в zVirt и практиках работы с решением в разных отраслях.

Следующим шагом в развитии комьюнити станут очные встречи, на которых специалисты Orion soft расскажут подробности о готовящихся релизах продукта, будут демонстрировать возможности системы и отвечать на актуальные вопросы по ее эксплуатации.