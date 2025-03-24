Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

«Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость

Компании «Ред Софт» и «Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость средства защиты виртуальных машин vGate версии 5.0 и программного продукта «Ред Виртуализация» 7.3.1. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В ходе испытаний специалисты компаний провели несколько этапов тестирования и оценки корректной совместной работы двух продуктов. vGate установили в качестве гостевой системы в среде «Ред Виртуализация» 7.3.1, подключили к серверу управления, установили агенты vGate на ноды гипервизора, проверили обработку трафика между виртуальными машинами как на одной ноде гипервизора, так и на разных.

Все стадии испытаний, в том числе нагрузочное тестирование, технологический стек продуктов прошел без сбоев. Таким образом, специалисты «Ред Софт» и «Код Безопасности» подтвердили, что «Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 могут взаимодействовать в рамках одной ИТ-инфраструктуры.

«Благодаря подобным испытаниям время интеграции технологического бандла vGate и «Ред Виртуализация» значительно сокращается, поскольку заказчикам не приходится проводить собственные тесты на совместное использование продуктов», – отметил Евгений Тарелкин, ведущий эксперт vGate «Кода Безопасности».

«Кроме того, быстрее проходит аттестация по требованиям регуляторов, ведь вместо двух тестов необходим лишь один, а скорость внедрения стека в ИТ-инфраструктуру – одно из ключевых требований компаний-эксплуатантов», – сказал Святослав Человечков, менеджер продукта «Ред Виртуализация».

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Пользователь осуществляет все операции через единый интерфейс: управляет гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, сетью и всеми остальными компонентами системы.

vGate формирует единый контур защиты виртуализации, а также осуществляет контроль жизненного цикла виртуальных машин. Встроенные шаблоны настроек безопасности обеспечивают требуемый регуляторами уровень защиты ИТ-инфраструктуры c минимальными усилиями.

В настоящее время vGate R2 версии 5.0 проходит инспекционный контроль ФСТЭК России, после чего решение будет сертифицировано по требованиям, соответствующим четвертому уровню доверия, четвертому классу защиты МЭ типа «Б» и пятому классу защищенности СВТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Microsoft устроила массовую рассылку почтового спама. Она запугивает пользователей, чтобы те несли деньги ей и производителям ПК

Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще