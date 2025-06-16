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«Солар»: новая версия платформы CyberMir для киберчемпионатов, киберучений и CTF с поддержкой виртуализации в SolarQuest

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, выпустила релиз 7.1 платформы для киберучений Solar CyberMir. Новая версия движка SolarQuest позволяет разрабатывать сценарии для тренировки специалистов Blue team и внедрять практически любой контент, формировать сложную кастомную логику соревнований с упором на практику под задачи компании или отрасли.

Версия 7.1 продолжает тренд «Солара» на геймификацию киберучений: игровой формат заданий и квестов позволяет точнее оценить эффективность действий ИБ-специалистов, оценить их тактики расследований инцидентов и возможности реагирования, а также повышает уровень вовлеченности команд Blue team.

В новой версии киберполигона разработчики «Солара» реализовали подключение к виртуальным машинам и инфраструктурам, которые разворачиваются на базе движка SolarQuest. Платформа поддерживает российские системы виртуализации, позволяющие в динамичном режиме формировать инфраструктуру в зависимости от действий киберзащитников и принятых ими решений. Таким образом в ходе киберучений создается эффект адаптивной и «живой» среды.

«Геймификация киберучений и возможность проходить тренинги с упором на практику в онлайн-формате упрощает доступ к кибертренировкам для организаций среднего масштаба, — отметил Сергей Кулаков, технический директор департамента «Киберполигон» ГК «Солар». — На рынке постепенно формируется тренд на обучение небольших ИБ-команд – от 2 до 10 человек. Мы поддерживаем эту тенденцию, поэтому делаем ставку на развитие новых форматов киберучений – СTF, квизы, квесты. Они позволяют проверить навыки ИБ-специалистов по 20 экспертным направлениям и сформировать программу киберучений с учетом реального уровня подготовки группы. С помощью подобных форматов мы также поддерживаем запрос бизнеса на форматы непрерывного обучения — они повышают вовлеченность сотрудников и экономят рабочее время».

Платформа Solar CyberMir 7.1. адаптирована для разных форматов киберсоревнований: онлайн-тренировки, корпоративные киберучения с участием десятков киберзащитников и масштабных турниров с сотнями участников.

Еще одна удобная опция для тренингов и кибертурниров — интеграция платформы Solar CyberMir с внешними системами через API для предоставления информации о мероприятиях и их результатах. Сервис интеграции можно использовать для внешних скорбордов, лендингов и визуализаций.

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цифровизация

Неизменным в новом релизе остался практико-ориентированный подход, в основе которого лежит экспертиза центра противодействия кибератакам Solar JSOC, системная аналитика трендов киберугроз и действий киберпреступников при атаках на организации.

Следующее обновление SolarQuest будет связано с внедрением командного режима. Он позволит распределять роли в команде и передавать задания в их соответствии на разных стадиях квеста. Этот режим будет востребован при организации мероприятий со сложными сценариями кибератак.

Недавнее исследование «Солара» на тему российского рынка киберучений показало, что 85% компаний планируют организовать обучение своих ИБ-команд в 2025 г. Предпочтение отдается как классическим форматам соревнований Blue vs Red, так и CTF и командно-штабным тренировкам. Новые возможности платформы Solar CyberMir позволяют внедрить больше элементов геймификации в соревнования для ИБ-специалистов и сделать их более захватывающими.

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