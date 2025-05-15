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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами Fplus «Спутник»

Облачная платформа виртуализации SpaceVM успешно прошла тестовые испытания на совместимость с серверами Fplus «Спутник». Подтверждённая совместимость программной и аппаратной платформ позволяет заказчику оснащать инфраструктуру без необходимости проведения дополнительных проверок на корректность и бесконфликтность совместной работы компонентов.

По результатам тестирования стороны подписали официальный сертификат, подтверждающий корректную совместную работу программного обеспечения и аппаратной платформы.

Проверки охватывали полный цикл работы виртуальных машин: создание, клонирование, настройка и управление состоянием, включая снапшоты, восстановление и миграцию. Также были проведены операции с виртуальными дисками, проброс хранилищ по Fibre Channel, создание и конфигурация виртуальных сетей и интерфейсов. Гостевые операционные системы на архитектуре x86_64 запускались без ошибок, корректно устанавливались и функционировали в рамках SpaceVM.

Испытания проводились на двух аппаратных конфигурациях серверов Fplus «Спутник», оснащённых современными процессорами Intel Xeon Scalable и высокоскоростными сетевыми адаптерами Broadcom и Mellanox. Все тесты завершились успешно, подтвердив полную интеграцию ПО SpaceVM с российской серверной платформой.

Совместимость отечественного программного и аппаратного обеспечения позволяет формировать независимую ИТ-инфраструктуру, способную заменить зарубежные решения в корпоративном и государственном сегменте.

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«Подтверждение совместимости с российскими серверами усиливает значение SpaceVM как базовой платформы для виртуализации в импортонезависимых проектах. Мы продолжаем развивать экосистему совместимых решений и обеспечивать реальную альтернативу иностранному ПО», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM.

«Мы как производитель “железа” продолжаем расширять технологическую совместимость с программным обеспечением ведущих отечественных разработчиков. Успешное тестирование серверов «Спутник» и платформы SpaceVM гарантирует заказчикам, что их ИТ-инфраструктура будет реализована на полностью совместимых российских реестровых решениях», — отметил Михаил Волков, главный исполнительный директор Fplus.

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