«Код Безопасности»: 78% компаний России делают выбор в пользу российских средств виртуализации

Только 22% российских организаций приняли решение остаться на зарубежных продуктах виртуализации, следует из исследования ИБ-вендора «Кода Безопасности». Остальные компании либо уже перешли на отечественные платформы, либо находятся в процессе миграции. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

При этом для компаний важно получить не просто виртуальную среду, а стек технологий, в который также входят средства защиты.

«68% респондентов считают, что поставка средств защиты в виде образов на отечественных сертифицированных ОС (например, Astra Linux) существенно ускорит и упростит внедрение, – сказали представители «Кода Безопасности». – Это сигнал: рынок ждет готовых решений, а не сложных проектов с множеством этапов настройки».

Согласно данным исследования, некоторые компании пренебрегают средствами защиты при миграции на отечественные виртуальные платформы: их внедрили только в половине случаев. Одна из основных причин такого положения – ограниченные бюджеты на реализацию миграции инфраструктуры. Поэтому рынок в основном предпочитает комплексные решения, которые позволяют снизить затраты как на приобретение, так и внедрение.

«Для рынка важно, чтобы вендоры делали упор на защиту отечественных виртуальных сред, централизованное управление системами безопасности, а готовое решение соответствовало требованиям регуляторов, – отметили аналитики «Кода Безопасности». – Таким образом, если вендоры будут предлагать заказчикам комплексные установочные пакеты из средств безопасности и сертифицированных ОС, это поможет ускорить миграцию на отечественные среды виртуализации».