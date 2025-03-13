Axoft создал конфигуратор ПАКов по направлениям виртуализации, СУБД, бэкапирования, ИБ

Axoft объявляет о запуске конфигуратора ПАКов и комплектов «железо + софт» на сайте компании. Конфигуратор предназначен для партнеров и их заказчиков, которые находятся в режиме подбора ключевых блоков для своей инфраструктуры: баз данных, систем виртуализации, резервного копирования, информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Для многих заказчиков процесс реализации проекта выглядит как подбор, тестирование, бюджетирование, конкурсные процедуры, закупка, внедрение. При этом от подбора оптимального ПАКа/комплекта до внедрения могут пройти месяцы. Конфигуратор Axoft позволяет сократить затраты и в несколько кликов подобрать программное обеспечение и оборудование, на котором можно запустить необходимый софт. Программно-аппаратные комплексы помогут повысить эффективность и производительность компаний из различных сфер бизнеса, в том числе финансов, ритейла, промышленности, государственных учреждений, сектора здравоохранения и образования.

«Идея создания конфигуратора возникла достаточно давно, – сказал Константин Савченко, директор управления сервисов и аппаратных систем компании Axoft. – Запуская новое направление – Hardware – мы преследовали ключевую цель: сделать подбор программного и аппаратного обеспечения доступным, простым и удобным способом решения этой задачи. Axoft работает со многими партнерами, имеющими специализацию в области программных продуктов. Для них подбор оборудования – не всегда простой процесс. Axoft обладает широкой экспертизой по этому направлению. В наших планах – сделать максимальное количество связок, доступных партнерам Axoft».

Новый ресурс позволит партнерам и их заказчикам быстрее ориентироваться в доступном, актуальном перечне оборудования. Ключевое особенность такого инструмента для партнерского канала заключается в наличии ассортимента программного обеспечения и портфеля аппаратных платформ, которые позволяют сделать возможным подбор практически для всех задач, связанных с интеграцией ПО и оборудования. Выбрать программно-аппаратный комплекс или комплект на сайте Axoft и получить предложение от экспертов компании возможно в течение одного дня.

В арсенале Axoft – российские программно-аппаратные комплексы, созданные на базе серверных платформ российских производителей оборудования и различных программных продуктов. Комплексы готовы к использованию в государственных учреждениях и на предприятиях корпоративного сектора. ПАК для модернизации инфраструктуры образовательных организаций позволяет заказчикам получить единое решение «под ключ» с комплексной настройкой, функциональным тестированием и пусконаладочными работами. ПАК «Алькор», представленный технологическим альянсом компаний «Гравитон», «Лаборатория Касперского» и Axoft, предназначен для мониторинга и защиты от комплексных угроз и целевых атак, помогает контролировать и надежно защищать все популярные точки входа потенциальных угроз.