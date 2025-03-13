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Савченко Константин


13.03.2025 Axoft создал конфигуратор ПАКов по направлениям виртуализации, СУБД, бэкапирования, ИБ 1
17.01.2024 Axoft и «КапиталИТ» поставили в «Зарубежнефть» отечественные ПК производства «Аквариус» 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 1
14.03.2022 «Сиссофт» и Axoft усилили инфраструктуру российского бюро кредитных историй с помощью UserGate 1
27.01.2022 Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway 1
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
28.07.2020 Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb 1
23.04.2020 Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных 1
17.03.2020 «Казань экспо» модернизирует ИКТ-инфраструктуру на оборудовании Huawei 1
17.12.2019 Huawei помогла «Миррико» модернизировать ИТ-инфраструктуру 1
17.09.2019 Huawei запустила новый пилотный проект в Казани 1
03.07.2018 Axoft представила новый сервис технического аутсорсинга 1
06.06.2017 Axoft предложил бесплатную техническую поддержку 1 и 2 уровней 1
18.11.2016 «Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити» 1
20.11.2009 Oracle запустила в России новую партнерскую инициативу для СМБ 1
15.05.2008 Война с кибертерроризмом будет долгой и беспощадной 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Савченко Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 10
Huawei 3970 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 4
Palo Alto Networks 149 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 2
Trellix - FireEye 58 1
SolarWinds 49 1
Vitrulux 1 1
Acronis - Акронис 450 1
Microsoft Corporation 24709 1
Google LLC 11859 1
Apple Inc 12177 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Oracle Corporation 6725 1
Softline - Софтлайн 2873 1
Информзащита 772 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
PeterHost - Петерхост 8 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Yandex - Яндекс 7483 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
Citrix Systems 816 1
Cisco Systems 5132 1
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1055 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 322 1
Getmobit - Гетмобит 35 1
ImmuniWeb 2 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 201 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - Ланк-Телеком 12 1
ДОК 830 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 860 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
eBay Inc 1622 1
Татнефть 228 1
Миррико - Mirrico 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 14 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 3
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6440 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12607 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2883 2
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4083 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20942 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3953 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4929 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 2
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2101 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2546 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2091 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3592 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 208 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8351 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 783 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 137 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei eSight 8 1
Axoft - AxoftCloud 13 1
Microsoft Azure 1414 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Microsoft Exchange 1746 1
Microsoft Office 365 947 1
Apple iPad 3873 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7122 1
WhatsApp Messenger 1095 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 1
Statista 233 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 976 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Getmobit GM-Box 13 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ImmuniWeb Continuous 1 1
Столяров Александр 15 1
Скарликов Владислав 2 1
Никошин Константин 1 1
Хилоу Альберт 1 1
Хрусталева Екатерина 2 1
Сорокин Дмитрий 34 1
Василенко Сергей 5 1
Шубин Иван 9 1
Савельев Михаил 42 1
Малышев Александр 37 1
Миронов Сергей 61 1
Касимов Вячеслав 32 1
Новиков Константин 22 1
Шумилов Максим 12 1
Василенко Александр 91 1
Рукавишникова Мария 20 1
Ларина Елизавета 1 1
Сизов Вячеслав 1 1
Юрченко Андрей 1 1
Колядин Василий 1 1
Булдыменко Павел 4 1
Перфильев Константин 3 1
Жафяров Алексей 3 1
Логвинова Полина 1 1
Харитонов Николай 9 1
Песталова Елена 1 1
Горлинский Бронислав 1 1
Цыплихин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2942 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3009 2
Европа Восточная 3102 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Беларусь - Белоруссия 5740 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Армения - Республика 2300 1
Казахстан - Республика 5583 1
Турция - Турецкая республика 2386 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1003 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Таджикистан - Республика 872 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Москва - ЦАО - Кремлевская набережная 7 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3061 5
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 2
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 502 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 911 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1599 1
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 892 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1749 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1520 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6352 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2142 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
SC Awards Europe 1 1
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