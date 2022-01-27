Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway

Axoft объявила о подписании дистрибуторского контракта с Kraftway, российским производителем доверенного компьютерного оборудования с интегрированными средствами защиты информации. Компании сосредоточат свои усилия на продвижении аппаратных решений вендора и развитии партнерского бизнеса на территории России.

Партнеры Axoft и их клиенты получат доступ к полному спектру доверенных решений Kraftway: многофункциональным персональным компьютерам для офисного применения, мощным профессиональным графическим и рабочим станциям, экономичным и бесшумным терминальным станциям; линейке серверов: от систем начального уровня до масштабируемых модульных серверных комплексов максимальной вычислительной мощности; персональным хранилищам данных, универсальным серверным и сетевым дисковым массивам, адаптивным модульным системам хранения с возможностью подключения к гетерогенным сетям передачи данных.

«Сотрудничество с Kraftway является знаковым этапом в работе нашей компании. Подписав дистрибуторский контракт с вендором, Axoft открывает для своих партнеров новые возможности на рынке аппаратного обеспечения. Теперь мы готовы предложить широчайший спектр серверов, СХД, рабочих станций и других востребованных блоков для построения ИТ- и ИБ-инфраструктуры. Наши партнеры смогут получить доступ к одному из ведущих производителей hardware на российском рынке и вместе с Axoft решать для своих заказчиков более сложные задачи», – отметил Константин Савченко, директор департамента технического консалтинга, аудита и инженерной поддержки компании Axoft.

«Заключение соглашения с крупным федеральным дистрибутором Axoft – наш ответ на вызов времени. Выбирая партнера, мы ориентировались, прежде всего, на масштаб дилерской сети, профессионализм команды и отлаженность существующих в компании бизнес-процессов. Через партнерскую сеть Axoft мы сможем активнее работать в регионах, а расширение круга клиентов даст бизнесу Kraftway дополнительную устойчивость и сделает наши доверенные платформы более доступными для широкого круга заказчиков», – сказал Максим Шумилов, вице-президент по технологиям и маркетингу Kraftway.

Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа ИТ в госсекторе

Таким образом, Axoft расширяет экосистему сервисов (инфраструктуру сервисов) «железным» направлением, что позволит комплексно подходить к решению различных бизнес-задач партнеров: от установки мощных рабочих станций и серверов до трансформации процессов, построения ИТ-инфраструктуры, внедрения передовых цифровых инструментов. Кроме того, симбиоз отечественных аппаратных и программных решений обеспечит полный переход на российский софт, «железо» и ускорит процедуру импортозамещения.

Axoft также предоставит партнерам управляемый канал поставки, помощь в реализации пресейла, проектов внедрения, финансовую, техническую и маркетинговую поддержку.