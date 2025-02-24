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Хрусталева Екатерина



24.02.2025 Lamoda начала внедрение КЭДО VK Tech 1
28.07.2020 Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хрусталева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ImmuniWeb 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
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ImmuniWeb Continuous 1 1
ImmuniWeb MobileSuite 1 1
ImmuniWeb On-Demand 1 1
ImmuniWeb Discovery 1 1
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SC Awards Europe 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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