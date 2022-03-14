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«Сиссофт» и Axoft усилили инфраструктуру российского бюро кредитных историй с помощью UserGate

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения, совместно с компанией Axoft, глобальным экспертом в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, реализовали проект по внедрению программно-аппаратного комплекса UserGate в одном из крупнейших в России «Бюро кредитных историй Эквифакс». Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Для защиты ИТ-систем в компании использовали межсетевой экран, который необходимо было заменить на более новую и усовершенствованную модель, чтобы соответствовать жестким требованиям бизнеса. Решение UserGate позволило обеспечить защиту сетевой инфраструктуры в соответствии с требованиями внутренних политик компании, а также соблюсти законодательство в области информационной безопасности. UserGate сертифицирован ФСТЭК России и позволяет эффективно осуществлять контроль и фильтрацию трафика пользователей, надежно защищая все внутренние системы.

«Для нас было важно найти решение, которое отвечало бы и требованиям регуляторов рынка, и нашим высоким корпоративным требованиям по функционалу и надежности. В результате анализа рынка ПО был выбран программно-аппаратный комплекс UserGate, оптимально отвечающий всем необходимым характеристикам», – отметил Василий Колядин, директор департамента информационных технологий ООО «БКИ Эквифакс».

Техническая команда Axoft совместно с экспертами компании «Сиссофт» при поддержке ИТ-специалистов «БКИ Эквифакс» развернули и настроили решение UserGate, выполнив миграцию данных с предыдущего ПО.

«Сейчас инфраструктура заказчика защищена качественным комплексным решением с широким спектром возможностей. UserGate помогает контролировать трафик, выявлять и блокировать вредоносное ПО, ограждать сетевую инфраструктуру от современных видов атак и обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемой в ней информации», – сказал Константин Савченко, руководитель департамента технического консалтинга, аудита и инженерной поддержки компании Axoft.

«Работая над проектом, мы отошли от классического формата взаимодействий “заказчик-поставщик решений”. Слаженная работа всех трех технических команд позволила добиться нужного результата, внедрить и настроить ПО, учитывая специфику работы бюро, текущие и будущие потребности компании», – сказал Павел Булдыменко, руководитель отдела развития продаж СМБ компании «Сиссофт».

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«Целью проекта было повышение безопасности информационных систем ‘’БКИ Эквифакс’’, ее нельзя было достигнуть, применяя формальный подход», – отметила Полина Логвинова, менеджер по работе с партнерами, UserGate.

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Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитных историй Эквифакс» (ООО «БКИ Эквифакс») имеет базу из более чем 478,3 млн кредитных историй физических лиц и 1,6 млн кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями на контрактной основе. Компания предоставляет организациям финансового сектора комплекс услуг по созданию и обработке кредитных историй и отчетов по заемщикам, аналитику для банков и компаний.

Axoft – глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов – работает на IT-рынке с 2004 г. Также Axoft входит в ТОП-25 крупнейших поставщиков SaaS по оценке CNews.

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