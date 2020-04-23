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Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

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Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных

Интеграция Инфраструктура

Huawei и «Татнефть» успешно внедрили системы хранения данных нового поколения Huawei Oceanstor Dorado V6 в рамках проекта модернизации центра обработки данных «Татнефти». Реализация проекта позволила значительно повысить быстродействие корпоративных информационных систем, а также защитить инвестиции в ИТ, позволив интегрировать систему в существующую инфраструктуру.

«Татнефть» обладает разветвленной ИТ-инфраструктурой. Высокая степень цифровизации и автоматизации позволяют контролировать и развивать различные направления бизнеса «Татнефти», такие как нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

Специалисты «Татнефти» уже имеют положительный опыт эксплуатации оборудования Huawei, включая гибридные системы хранения данных Huawei Oceanstor V3/V5, оборудование сетей передачи данных, оборудование для построения беспроводных сетей, серверы. В рамках текущего проекта перед ИТ-подразделением «Татнефти» была поставлена задача модернизации и расширения инфраструктуры для хранения критических корпоративных данных в новом ЦОД Компании. Основными требованиями к системе было обеспечение максимальной надежности хранения данных, низкая задержка при работе с массивом и масштабируемость.

«Компанией Huawei было предложено решение на основе системы хранения данных нового поколения – Huawei Oceanstor Dorado V6. Внедрение all-flash массива позволило значительно повысить быстродействие корпоративных систем за счет снижения задержки на уровне приложения с 5 до менее чем 1 мс. Кроме того, была увеличена производительность массива при работе со всем объемом данных от двух до пяти раз за счет переноса массива данных на твердотельные накопители. Так же это позволило в несколько раз увеличить скорость резервного копирования данных за счет глубокой интеграции СХД с системой резервного копирования в ЦОД», – сказал начальник управления системных технологий компании «Татнефть-Цифровое развитие» Владислав Скарликов.

«Система хранения данных all-flash Huawei Oceanstor Dorado V6 соответствует самым строгим требованиям к хранению данных, предъявляемым современными СУБД, а также приложениями для виртуализации и граничных вычислений. Система Dorado V6 отлично показала себя в самых разных сценариях, однако лучше всего она подходит для размещения критически важных корпоративных приложений крупных географически распределенных компаний, таких как предприятия энергетического и промышленного сектора, а также для операторов связи, финансовых и государственных учреждений федерального уровня, – сказал Константин Савченко, руководитель отдела по работе с клиентами ПФО Huawei Enterprise в России. – Важной особенностью Huawei Oceanstor Dorado V6 является то, что все компоненты разработаны компанией Huawei, и массив не содержит технологий или компонентов других производителей, которые могут иметь ограничения в отношении российских компаний. В текущих геополитических условиях – это дополнительная степень свободы и независимости для наших заказчиков и возможность дополнительной защиты своих инвестиций в долгосрочной перспективе».

Заложенные в массиве решения позволят специалистам компании «Татнефть» в дальнейшем перейти к использованию протокола NVMeoF в ЦОД, а также реализовать концепцию георезервирования основных ИТ-сервисов.

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