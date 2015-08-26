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МТС Комстар ОТС Комстар Объединенные Телесистемы Ланк-Телеком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.08.2015 Выходцы из России везут в страну «революционную поисковую систему» 1
28.08.2012 МТС монополизировала волжское ТВ 1
24.08.2011 МТС монополизировал тульское телевидение 1
26.04.2011 МТС взяла Урал 1
05.03.2011 «Ланк-Телеком» внедрил систему управления и учета на базе «1С:Управления производственным предприятием 8» 1
12.01.2011 МТС и «Билайн» схлестнулись за Петербург 1
15.07.2008 К системе ОСМП подключены новые провайдеры 1
15.05.2008 Война с кибертерроризмом будет долгой и беспощадной 1
02.10.2007 «Ланк Телеком» заключил договор с владельцем «Кассира.Нет» 2
02.08.2006 Домашний интернет в Питере: правила меняются 1
25.06.2003 "ЛАНК Телеком" расширяет внешние связи 1
29.04.2003 "ЛАНК Телеком" - новый игрок на региональном рынке телефонии 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
МТС - Комстар ОТС Регионы - ЛАНК Телеком 15 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростелеком 10948 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Новосибирская Мультисервисная Компания, НМСК - Новосибирская сервисная компания, НСК 5 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Элтел Нетворкс 57 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
Салаватстекло - Уфанет 22 1
Pulnet - Пулнет 4 1
ВымпелКом - Поларком 17 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
9594 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Информзащита 941 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
Yahoo! 3726 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Google LLC 12690 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Metrocom - Метроком 89 1
МТС ИнтерКом 32 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
PeterHost - Петерхост 19 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 3
Альтаир ГК 9 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 35 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Мобильные городские платежи 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
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Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 275 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
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