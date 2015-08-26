Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС Комстар ОТС Комстар Объединенные Телесистемы Ланк-Телеком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.08.2015
|Выходцы из России везут в страну «революционную поисковую систему» 1
|28.08.2012
|МТС монополизировала волжское ТВ 1
|24.08.2011
|МТС монополизировал тульское телевидение 1
|26.04.2011
|МТС взяла Урал 1
|05.03.2011
|«Ланк-Телеком» внедрил систему управления и учета на базе «1С:Управления производственным предприятием 8» 1
|12.01.2011
|МТС и «Билайн» схлестнулись за Петербург 1
|15.07.2008
|К системе ОСМП подключены новые провайдеры 1
|15.05.2008
|Война с кибертерроризмом будет долгой и беспощадной 1
|02.10.2007
|«Ланк Телеком» заключил договор с владельцем «Кассира.Нет» 2
|02.08.2006
|Домашний интернет в Питере: правила меняются 1
|25.06.2003
|"ЛАНК Телеком" расширяет внешние связи 1
|29.04.2003
|"ЛАНК Телеком" - новый игрок на региональном рынке телефонии 1
Публикаций - 13, упоминаний - 14
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 2
|Ларина Елизавета 1 1
|Кузьменко Елена 1 1
|Берегулина Светлана 6 1
|Карпиченко Алина 1 1
|Жафяров Алексей 3 1
|Чухарев Алексей 1 1
|Миронов Сергей 64 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Савельев Михаил 44 1
|Савченко Константин 16 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Богданов Андрей 47 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Куликов Алексей 5 1
|Пережогин Александр 1 1
|Голубева Надежда 43 1
|Лебедев Олег 16 1
|Ревков Андрей 11 1
|Горбатов Олег 8 1
|Федотова Татьяна 24 1
|Сизов Вячеслав 1 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|CNews Северо-Запад 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.