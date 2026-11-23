Индексная книга (каталог) CNews*
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Куликов Алексей
СОБЫТИЯ
|23.11.2026
|Попав под санкции, основательница Wildberries перестала быть гендиректором 1
|30.11.2015
|Астерос создал ИТ-инфраструктуру новой штаб-квартиры «дочки» «Газпрома» 1
|08.11.2011
|Что умеют виртуальные АТС? 1
|26.04.2011
|МТС взяла Урал 1
|24.07.2008
|«Стрим-ТВ» назначил главу филиала в Смоленске 3
|02.11.2007
|«Транстелеком-НН» подключил «ЭР-Телеком» к магистральной сети в Казани 1
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Куликов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 1
|ТТК - МЦСС - Магистральная цифровая сеть связи Российских железных дорог 19 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
|Медведев Александр 15 1
|Логвинов Максим 8 1
|Гурский Олег 5 1
|Баскаков Павел 4 1
|Круглова Елена 6 1
|Петренко Алексей 4 1
|Дементьев Иван 2 1
|Бурмистрова Елена 1 1
|Гретченко Владимир 2 1
|Симонян Георгий 1 1
|Петренко Николай 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.