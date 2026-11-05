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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203893
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Петренко Алексей

СОБЫТИЯ


05.11.2026 Физики научили ИИ настраивать пучок частиц в ускорителе 1
27.12.2011 Короткий номер против 8-800 1
08.11.2011 Что умеют виртуальные АТС? 1
19.01.2007 «Версия-Системс» поставила технику для Службы безопасности Украины 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Петренко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9599 2
Финам ИК - Финам Технология - Финам ТЭК - Финам ИКС 13 1
Микротест 284 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 221 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
ФинЭкспертиза - FinExpertiza 31 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
СДМ-Банк 76 1
АльфаСтрахование СГ 407 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30016 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8474 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26729 2
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 327 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 961 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8839 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4586 1
Мобильная связь - голосовые услуги 326 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 462 1
Маршрутизация - Routing 643 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1897 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23345 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5966 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7600 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7397 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17152 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8785 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18443 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1656 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1073 1
Мобильная связь - Короткий номер 401 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13105 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1334 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5470 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 369 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13892 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Логвинов Максим 8 2
Куликов Алексей 5 1
Илюхин Олег 22 1
Петренко Николай 6 1
Круглова Елена 6 1
Вергунов Юрий 1 1
Баскаков Павел 4 1
Гурский Олег 5 1
Баукова Наталья 10 1
Григорьева Евгения 60 1
Гамыгин Александр 1 1
Гретченко Владимир 2 1
Лихачева Наталья 1 1
Дементьев Иван 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
Украина - Киев 1163 1
Украина 7984 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11043 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6121 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6662 1
Аренда 2737 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3347 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7638 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8014 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6736 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12500 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7134 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2548 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 37 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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