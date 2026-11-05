Индексная книга (каталог) CNews*
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Петренко Алексей
СОБЫТИЯ
|05.11.2026
|Физики научили ИИ настраивать пучок частиц в ускорителе 1
|27.12.2011
|Короткий номер против 8-800 1
|08.11.2011
|Что умеют виртуальные АТС? 1
|19.01.2007
|«Версия-Системс» поставила технику для Службы безопасности Украины 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Петренко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9599 2
|Финам ИК - Финам Технология - Финам ТЭК - Финам ИКС 13 1
|Микротест 284 1
|NVision Group - Энвижн Груп 701 1
|Логвинов Максим 8 2
|Куликов Алексей 5 1
|Илюхин Олег 22 1
|Петренко Николай 6 1
|Круглова Елена 6 1
|Вергунов Юрий 1 1
|Баскаков Павел 4 1
|Гурский Олег 5 1
|Баукова Наталья 10 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Гамыгин Александр 1 1
|Гретченко Владимир 2 1
|Лихачева Наталья 1 1
|Дементьев Иван 2 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
|Украина - Киев 1163 1
|Украина 7984 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.