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ФинЭкспертиза


«ФинЭкспертиза» — группа профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, оказывающих спектр услуг по комплексному сопровождению бизнеса. 


29.01.2025 BPMSoft и «ФинЭкспертиза» объявили о сотрудничестве 4
01.08.2024 «СКБ Контур» попал в лидеры рейтинга методологов по налоговому мониторингу ​ 1
31.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024 1
23.01.2024 Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы 1
23.10.2023 CarMoney публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года 1
03.07.2023 ПАО «Смарттехгрупп» (CarMoney) объявляет о намерении разместить дополнительный объем акций 1
16.06.2023 Холдинг «Т1» запускает собственного разработчика «Нота» 1
08.11.2011 Что умеют виртуальные АТС? 1
22.01.2009 Поставщик CRM-решений Terrasoft подвел итоги 2008 года 1
10.06.2002 "ЭпикРус" заключила партнерское соглашение с компанией "ФинЭкспертиза" 2

Публикаций - 10, упоминаний - 14

ФинЭкспертиза и организации, системы, технологии, персоны:

СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Infor - infor business AG 240 1
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Финам ИК - Финам Технология 6 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Россети Ленэнерго 1701 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 6 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
Data monetization - Монетизация данных 1627 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1700 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8200 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1073 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
Мобильная связь - голосовые услуги 318 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5048 1
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 431 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1852 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 1
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Terrasoft CRM 25 1
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Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1214 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 106 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2731 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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