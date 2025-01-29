ФинЭкспертиза
«ФинЭкспертиза» — группа профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, оказывающих спектр услуг по комплексному сопровождению бизнеса.
ФинЭкспертиза и организации, системы, технологии, персоны:
|Калугина Анна 3 2
|Дементьев Иван 2 1
|Гурский Олег 5 1
|Петренко Алексей 3 1
|Петренко Николай 6 1
|Круглова Елена 6 1
|Куликов Алексей 5 1
|Логвинов Максим 8 1
|Петерсон Ольга 8 1
|Баскаков Павел 4 1
|Калганов Игорь 51 1
|Зиновьев Антон 4 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Гретченко Владимир 2 1
|Чанышев Владимир 11 1
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