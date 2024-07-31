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Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024. Аналитики провели сравнение компетенций и опыта компаний, представленных на российском рынке.

Налоговый мониторинг призван упростить и автоматизировать взаимоотношения бизнеса с налоговой инспекцией. Для этого первые должны внедрить соответствующее ПО, одна из особенностей которого — сбор и интеграция данных из разных сервисов, таких как ERP-платформы, CRM-системы и т.д. И вот тут-то нужна помощь методологов и консультантов.

Чтобы заказчикам было проще разобраться в рынке методологии, аналитики Market.CNews подготовили отдельный обзор и рейтинг по этой части рынка. Подробности — в обзоре по методологии налогового мониторинга 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие вопросы.
  2. Оказываемые услуги.
  3. Направления, по которым в штате есть эксперты-методологи.
  4. Направления, по которым в штате есть разработчики.
  5. Выполненные проекты.
  6. Репутация.

© Patryk_Kosmider / Фотобанк Фотодженика
Налоговый мониторинг призван упростить и автоматизировать взаимоотношения бизнеса с налоговой инспекцией

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана компания ДРТ Консалтинг (Деловые решения и технологии). Она закрывает все вопросы по части консалтинга и методологической поддержки проектов, имеет отличную репутацию на рынке, множество публикаций, профильный телеграм-канал, плотно взаимодействует с ФНС.

На втором месте — СКБ Контур. Несмотря на большое число выполненных проектов, среди них нет проектов по повышению уровня автоматизации процессов и СВК в ERP-системах и по внедрению и тиражированию GRC-решений, а в самой компании нет экспертов по теме GRC.

Таблица 1. Топ-5 методологов по налоговому мониторингу 2024

Место Компания Сумма баллов
1 ДРТ Консалтинг 603
2 СКБ Контур 510
3 Группа Компаний ФинЭкспертиза 486
4 RAMAX Group 405
5 Пепеляев Групп 401

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Группа компаний ФинЭкспертиза. Здесь стоит отметить отсутствие в штате разработчиков по open-source и SAP, более низкую активность в информационном поле.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Налоговый мониторинг 2024. Методологи. Структура баллов

Подробнее: Обзор Налоговый мониторинг 2024

Компетенции
Опыт
Репутация
291
83
229
274
75
161

246
85
155
261
65
79
159
75
167
306
40
53

259
48
85
226
46
119

244
50
58

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «НМ» в теме письма.

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