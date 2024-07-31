Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024. Аналитики провели сравнение компетенций и опыта компаний, представленных на российском рынке.
Налоговый мониторинг призван упростить и автоматизировать взаимоотношения бизнеса с налоговой инспекцией. Для этого первые должны внедрить соответствующее ПО, одна из особенностей которого — сбор и интеграция данных из разных сервисов, таких как ERP-платформы, CRM-системы и т.д. И вот тут-то нужна помощь методологов и консультантов.
Чтобы заказчикам было проще разобраться в рынке методологии, аналитики Market.CNews подготовили отдельный обзор и рейтинг по этой части рынка. Подробности — в обзоре по методологии налогового мониторинга 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие вопросы.
- Оказываемые услуги.
- Направления, по которым в штате есть эксперты-методологи.
- Направления, по которым в штате есть разработчики.
- Выполненные проекты.
- Репутация.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признана компания ДРТ Консалтинг (Деловые решения и технологии). Она закрывает все вопросы по части консалтинга и методологической поддержки проектов, имеет отличную репутацию на рынке, множество публикаций, профильный телеграм-канал, плотно взаимодействует с ФНС.
На втором месте — СКБ Контур. Несмотря на большое число выполненных проектов, среди них нет проектов по повышению уровня автоматизации процессов и СВК в ERP-системах и по внедрению и тиражированию GRC-решений, а в самой компании нет экспертов по теме GRC.
Источник: Market.CNews. Полная версия
На третьем месте — Группа компаний ФинЭкспертиза. Здесь стоит отметить отсутствие в штате разработчиков по open-source и SAP, более низкую активность в информационном поле.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «НМ» в теме письма.