BPMSoft и «ФинЭкспертиза» объявили о сотрудничестве

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansfot), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и группа «ФинЭкспертиза», российская аудиторская и консалтинговая компания, заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

В рамках сотрудничества компании объединят свои компетенции: технологии BPMSoft в сфере автоматизации и многолетний опыт «ФинЭкспертизы» в предоставлении консалтинговых и аудиторских услуг. Совместные усилия помогут клиентам обеих компаний улучшить управляемость финансовых процессов, обеспечить их прозрачность и снизить операционные риски.

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, сказал: «Заключение партнерского соглашения с «ФинЭкспертизой» — это важный шаг для расширения нашего присутствия на рынке консалтинга и аудита. Мы уверены, что совместные решения позволят нашим клиентам эффективно управлять процессами и достигать новых уровней цифровой зрелости бизнеса».

Агван Микаелян, член совета директоров АКГ «ФинЭкспертиза», отметил: «Партнерство с BPMSoft открывает нашим клиентам доступ к современным инструментам автоматизации, которые дополнят наш опыт в консалтинге и аудите. Такое сочетание технологий и экспертизы позволяет не только улучшить управляемость бизнес-процессов, но и усилить их прозрачность, что особенно важно в условиях растущих требований к повышению прозрачности и эффективности управления».