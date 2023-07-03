ПАО «Смарттехгрупп» (CarMoney) объявляет о намерении разместить дополнительный объем акций

3 июля 2023 г на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «Смарттехгрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney. Торговый код – CARM.

В первый день торгов спрос на предложенный акционерами Компании объем акций, эквивалентный 600 млн руб., существенно превысил ожидаемые значения. В этой связи акционеры компании для поддержания ликвидности акций на торгах приняли решение о возможной продаже дополнительного объема акций в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала ПАО «СТГ». Акции будут поступать в продажу поэтапно. Объем каждой дополнительной заявки будет определяться отдельно в зависимости от спроса и рыночных котировок на каждый момент времени. Других дополнительных предложений акций в рамках допэмиссии не будет.

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ»: «Мы решили выйти на рынок с небольшим объемом предложения, достаточным для успешной реализации наших стратегических планов на ближайший год, так как понимали, что российские компании сегодня недооценены. При этом мы реализуем акции через серию заявок на продажу по заранее объявленному диапазону цены, чтобы позволить рынку самому сформировать справедливую оценку. Так и произошло, и мы благодарны нашим новым акционерам за их доверие и поддержку. Мы видим повышенный интерес к нашей компании и поэтому готовы предложить дополнительный объем акций, исходя из текущих рыночных котировок, но не ниже цены последней заявки в серии, а именно не ниже 3,16 руб. за одну акцию. Это позволит не только удовлетворить интерес к нашей компании большего числа инвесторов, но и будет дополнительным драйвером для реализации стратегии, так как средства поступят в капитал компании».

Акции будут переданы на продажу акционерами по модели, аналогичной проведенным в первый день торгов сделкам, через уполномоченную компанию для их последующей реализации на бирже. Стоимость акций будет определяться в ходе биржевых торгов.

Средства, привлечённые уполномоченной компанией в рамках дополнительного предложения, впоследствии также будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии компании, которая будет проводиться в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии. Количество акций у передавших их акционеров будет полностью восстановлено до уровня начала торгов.

Акций, выпущенных в соответствии с Проспектом ценных бумаг ПАО «СТГ», зарегистрированным 2 июня 2023 г, достаточно для того, чтобы обеспечить возможность размещения дополнительного объема акций уполномоченной компании.

Средства от продажи первой части проданных акций (за вычетом транзакционных расходов) направлены в капитал компании.

Об итогах реализации дополнительного объема акций и поступлении средств в капитал, компания сообщит дополнительно.

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