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СТГ СмартТехГрупп SmartTechGroup CarMoney Кармани МФК ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД
Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») – финтех-сервис российского рынка автозаймов. Работает в организационно-правовой форме МФО, но по условиям выдачи займов модель схожа с банковской. В 2016 году CarMoney первой на рынке запустила сервис по выдаче займов под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца. Компания работает в организационно-правовой форме МФО, но бизнес-модель наиболее схожа с банковской. По оценкам компании (2023 год), средний чек в CarMoney сопоставим со средним размером потребительского банковского кредита (277 тыс. руб.), ставки кратно ниже сегмента микрофинансов, а сроки займа доходят до 4 лет. Более 85% всех займов выдаются через онлайн-платформу собственной разработки, минимальное время от заявки до выдачи займа составляет 23 минуты. Финтех-сервис CarMoney занимается привлечением финансирования на публичном рынке заимствований, разместив с 2017 года пять облигационных выпусков на общую сумму 1,5 млрд рублей. CarMoney представлена в 72 регионах России. Имеет сеть партнерских офисов (более 2000). Головной офис находится в Москве. CarMoney входит в государственный реестр ЦБ РФ, является членом СРО «МИР». Аудитор CarMoney – компания ФинЭкспертиза.
Вадим Заражевский, Директор департамента информационных технологий , CarMoney "Решение задач клиентов через полностью автоматизированный клиентский путь" на конференции CNews Цифровизация финансового сектора 02.03.2023
УПОМИНАНИЯ
СТГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ульянов Николай 120 3
|Карпов Иван 78 3
|Кабаков Ярослав 61 3
|Зиновьев Антон 4 3
|Шикин Владимир 5 3
|Лагунов Андрей 43 3
|Фетисов Алексей 46 3
|Косачев Антон 11 3
|Щиров Илья 45 3
|Ионов Алексей 12 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Калугина Анна 3 3
|Путин Владимир 3237 2
|Печенин Ярослав 2 2
|Карпухин Виктор 4 2
|Комраков Николай 6 2
|Ситников Сергей 79 2
|Кузнецов Андрей 73 2
|Лежнев Федор 35 2
|Прохоров Роман 9 2
|Исхаков Тимур 4 2
|Бородкина Татьяна 2 2
|Корнилов Станислав 2 2
|Сотникова Ольга 2 2
|Ермишева Ирина 1 1
|Трепыхалин Виталий 10 1
|Степанченко Денис 3 1
|Заражевский Вадим 1 1
|Соловьев Данил 5 1
|Гилимьянова Юлия 2 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Очеретная Людмила 1 1
|Ахметов Сергей 13 1
|Толстик Антон 1 1
|Очеретина Людмила 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148539 10
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 7
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17430 3
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