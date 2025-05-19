СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД

Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») – финтех-сервис российского рынка автозаймов. Работает в организационно-правовой форме МФО, но по условиям выдачи займов модель схожа с банковской. В 2016 году CarMoney первой на рынке запустила сервис по выдаче займов под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца. Компания работает в организационно-правовой форме МФО, но бизнес-модель наиболее схожа с банковской. По оценкам компании (2023 год), средний чек в CarMoney сопоставим со средним размером потребительского банковского кредита (277 тыс. руб.), ставки кратно ниже сегмента микрофинансов, а сроки займа доходят до 4 лет. Более 85% всех займов выдаются через онлайн-платформу собственной разработки, минимальное время от заявки до выдачи займа составляет 23 минуты. Финтех-сервис CarMoney занимается привлечением финансирования на публичном рынке заимствований, разместив с 2017 года пять облигационных выпусков на общую сумму 1,5 млрд рублей. CarMoney представлена в 72 регионах России. Имеет сеть партнерских офисов (более 2000). Головной офис находится в Москве. CarMoney входит в государственный реестр ЦБ РФ, является членом СРО «МИР». Аудитор CarMoney – компания ФинЭкспертиза.

Вадим Заражевский, Директор департамента информационных технологий , CarMoney "Решение задач клиентов через полностью автоматизированный клиентский путь" на конференции CNews Цифровизация финансового сектора 02.03.2023