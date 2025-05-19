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СТГ СмартТехГрупп SmartTechGroup CarMoney Кармани МФК ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД

СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД

Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») – финтех-сервис российского рынка автозаймов. Работает в организационно-правовой форме МФО, но по условиям выдачи займов модель схожа с банковской. В 2016 году CarMoney первой на рынке запустила сервис по выдаче займов под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца. Компания работает в организационно-правовой форме МФО, но бизнес-модель наиболее схожа с банковской. По оценкам компании (2023 год), средний чек в CarMoney сопоставим со средним размером потребительского банковского кредита (277 тыс. руб.), ставки кратно ниже сегмента микрофинансов, а сроки займа доходят до 4 лет. Более 85% всех займов выдаются через онлайн-платформу собственной разработки, минимальное время от заявки до выдачи займа составляет 23 минуты. Финтех-сервис CarMoney занимается привлечением финансирования на публичном рынке заимствований, разместив с 2017 года пять облигационных выпусков на общую сумму 1,5 млрд рублей. CarMoney представлена в 72 регионах России. Имеет сеть партнерских офисов (более 2000). Головной офис находится в Москве. CarMoney входит в государственный реестр ЦБ РФ, является членом СРО «МИР». Аудитор CarMoney – компания ФинЭкспертиза.

 

 

Вадим Заражевский, Директор департамента информационных технологий , CarMoney "Решение задач клиентов через полностью автоматизированный клиентский путь" на конференции CNews Цифровизация финансового сектора 02.03.2023

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 CarMoney запустил новый вид займов на покупку автомобиля 4
16.09.2024 Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования 4
09.09.2024 CarMoney полностью погасила четвертый облигационный выпуск на 400 млн рублей 2
03.06.2024 «Смарт Горизонт» получила статус аккредитованной ИТ-компании от Минцифры 5
23.01.2024 Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы 12
18.12.2023 Как усилить поток кандидатов и удерживать сотрудников: Обзор современных HR-решений 2
23.10.2023 CarMoney публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года 4
03.07.2023 ПАО «Смарттехгрупп» (CarMoney) объявляет о намерении разместить дополнительный объем акций 9
22.06.2023 Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов 11
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
17.11.2022 Сервис онлайн-кредитования CarMoney получил финансирование на 300 млн рублей 1
27.04.2022 Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech 2

Публикаций - 14, упоминаний - 59

СТГ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 3
СТГ - СмартТехГрупп - Смарт Горизонт - Smart Horizon 4 3
ICL ГК 404 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Salesforce.com 434 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 103 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1033 1
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
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Абсолют Банк 235 2
Альфа-Капитал УК 113 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Почта России ПАО 2156 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 229 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 119 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 11 1
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