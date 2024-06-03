«Смарт Горизонт» получила статус аккредитованной ИТ-компании от Минцифры

ИТ-компания «Смарт Горизонт» (ООО «Смарт Горизонт») вошла в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, который ведет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры). Кроме того, экспертная коллегия Фонда «Сколково» одобрила проект компании, что позволит ей получить статус резидента инновационного центра. Об этом CNews сообщили представители CarMoney.

«Смарт Горизонт» – технологический оператор с масштабируемой ИТ-платформой, который совместно с финтех-сервисом CarMoney входит в состав ПАО «СТГ». Официальный статус ИТ-компании и резидентство в «Сколково» дают множество льгот и преференций, предусмотренных российским законодательством для ИТ-сектора. Это позволит существенно повысить эффективность работы Группы в целом и будет способствовать достижению поставленных целей.

Компания «Смарт Горизонт» была создана и вошла в периметр группы 30 января 2024 г. как собственный технологический оператор для нового направления бизнеса. При создании компании были определены следующие задачи: подготовить на базе ИТ-платформы CarMoney комплексные ИТ-решения для новых партнеров финтех-сервиса; осуществить их адаптацию, бесшовную интеграцию в программные продукты партнеров – банков, МФО и лизинговых компаний; запустить экспорт технологий в группе, выстроить процессы последующего сопровождения решений и программных продуктов.

С начала 2024 г. команда «Смарт Горизонт» разработала и реализовала первое ИТ-решение для финансового рынка – LoanExpress. Программа получила регистрацию в Роспатенте, продукт представляет собой мобильное приложение для iOS, специально разработанное для оформления залоговых и беззалоговых займов. Она позволяет пользователям заполнять анкеты, загружать фотографии документов и автомобилей для залога, а также подписывать документы электронной подписью. Приложение появилось как результат реализации одного из этапов адаптации ИТ-решений CarMoney к программным продуктам партнеров.

Кроме того, 25 апреля 2024 г. ИТ-компания «Смарт Горизонт» была зарегистрирована как стартап в Московском инновационном кластере. Вхождение в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний Москвы вместе с результативной деятельностью по разработке новых программных продуктов позволило компании подать заявку на получение статуса ИТ-компании с аккредитацией в соответствующем реестре Минцифры.

31 мая 2024 г. проект компании «Смарт Горизонт» также получил одобрение экспертной коллегии Фонда «Сколково», дающее право на резидентство и ряд серьезных преимуществ. В частности, налоговые преференции, доступ к экосистеме грантов, акселерационных программ и сервисов «Сколково», а также возможность включения его продуктов в реестр отечественного ПО.

Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»: Создание ИТ-компании «Смарт Горизонт» в периметре группы, запуск работы над новыми программными продуктами, аккредитация компании в соответствующих реестрах и проектах – все это последовательные этапы в реализации нашей новой Стратегии развития. Мы, как и заявляли ранее, видим себя не только в качестве "балансодержателя" технологии, но и как экспортера наработанных годами комплексных ИТ-решений. И нашей новой ИТ-компании здесь отводится важная роль – единого хаба по внедрению и поддержке программной платформы в экосистемах наших партнеров из числа банков, финансовых и страховых компаний. Уверена, наши усилия в итоге приведут к кратному росту клиентской базы, выдач займов и выручки группы, при этом заявленные нами векторы развития до 2026 г. остаются в силе».