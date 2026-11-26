Французский суд наложил обеспечительный арест на 1,9 млрд евро средств Google France по иску российского ООО «Гугл». Компания добивается возврата выручки, ранее перечисленной ирландской структуре Google. Спор связан с распределением рекламной выручки между российским и ирландским подразделениями. По данным истца, с 2009 г. в Ирландию перечислялось 80% доходов российского бизнеса, а с 2018 г. доля выросла до 97-98,5%.

Суд наложил арест

Во Франции арестовали активы Google на 1,9 млрд евро из-за иска российского подразделения, об этом Le Figaro рассказал адвокат Уильям Жюлье (William Jullier), который представляет российскую компанию в французской юрисдикции; те же сведения он подтвердил корреспондентам ТАСС.

Французская юстиция наложила обеспечительные меры на активы Google во Франции объемом 1,9 млрд евро. Поводом послужил иск российской «дочки» корпорации - ООО «Гугл» - к Google Ireland Limited, информировал CNews. Цель принятых мер - арест дебиторской задолженности ирландской структуры Google в рамках исполнения решения, вынесенного российским судом.

Сгенерировано ИИ Во Франции арестовали активы Google на 1,9 млрд евро по иску российской «дочки»

Как пояснил Уильям Жюлье, счета компании Google при этом не замораживаются. По его формулировке, в данном случае наложен арест на средства, размещенные у третьего лица, и роль такого третьего лица выполняет Google France. На данный момент юридическая команда готовит обращение во французский суд, а уведомление, направленное судебным приставом, носит предварительный обеспечительный характер - до рассмотрения дела по существу. Для того чтобы фактически обратить взыскание на имущество, потребуется отдельная судебная процедура, минимальный срок которой оценивается в год. Ключевой вопрос, который предстоит разрешить французской юстиции, - подлежит ли решение российского суда исполнению на территории Франции.

Предмет корпоративного конфликта

Разбирательство является частью масштабного спора между российским подразделением Google, инициировавшим процедуру банкротства в 2023 г., и материнской группой компаний, писал CNews.

ООО «Гугл» утверждает, что головные структуры существенным образом способствовали ухудшению его финансового положения. Российская «дочка» занималась продажей рекламных площадей в интернете и начиная с 2009 г. направляла ирландскому подразделению 80% выручки. С 2018 г., после пересмотра договора, объем отчислений достиг 97-98,5%.

Российский суд квалифицировал подобные условия как неприемлемые, а сам договор - как незаконный.

Вердикт Арбитражного суда Москвы

17 февраля 2026 г. Арбитражный суд Москвы признал недействительными платежи, перечисленные ООО «Гугл» компании Google Ireland Limited, на общую сумму свыше 373,7 млрд руб.

К отношениям сторон применены последствия недействительности сделки: с иностранной компании взыскано более 101,6 млрд руб., что эквивалентно примерно 1,12 млрд евро.

Оспариваемые переводы осуществлялись с 24 апреля 2018 г. по 3 марта 2022 г. в рамках соглашения с реселлером на сумму 336,5 млрд руб. Дополнительно с ответчика в пользу российской компании взыскано 58,6 млрд руб. процентов - с дальнейшим начислением вплоть до полного возврата средств.

Обеспечительные меры

Распоряжение об аресте датировано 25 ноября 2026 г., сам же документ предусматривает начисление процентов на сумму 1,12 млрд евро и служит гарантией потенциальных требований на случай признания российского судебного решения подлежащим исполнению во Франции.

Для Google это уже второй аналогичный арест активов на французской территории в рамках российских разбирательств. Ранее, в декабре 2025 г., Парижский суд по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» арестовал 100% акций компании Google France - основанием послужило постановление Арбитражного суда Москвы о взыскании с материнской структуры Google International суммы в 112 млн евро.