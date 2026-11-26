Neiry впервые в России установила нейроимплант для лечения пациента с тяжелой формой депрессии, применение медикаментов при которой не помогает. Спрос на подобные операции в российской психиатрии к 2036 г., по оценкам компании, составит 1 тыс. штук в год.



Первый нейроимплант для лечения депрессии

Нейроимплант компани Neiry установили пациенту с резистентной депрессией. Это первая подобная операция в России, пишет Forbes, ссылаясь на заявление представителей Neiry.

Имплант установили 58-летней женщине в структуру мозга, связанную с депрессией — во внутренние отделы лобных долей, на глубину 10 см. После трехчасовой процедуры ее состояние оценивается как хорошее, сказали в Neiry.

Тестовая стимуляция мозга дала положительную эмоциональную реакцию, однако делать выводы о результатах лечения пока рано. Наблюдение продлится несколько лет, сказал основатель ГК Neiry Александр Панов.

Сгенерировано ИИ После установки нейроимпланта первая в России пациентка с тяжелой депрессией чувствует себя хорошо

Резистентная депрессия — это тяжелая форма заболевания, при которой применение медикаментов не помогает.

Потенциальный рынок

Следующий такой пациент получит нейроимплант уже в конце 2026 г. Neiry оценивает количество не отвечающих на лечение антидепрессантами больных депрессией в России в примерно в 700 тыс. человек. Число случаев тяжелой депрессии на планете с 1990 г. выросло на 131%, подсчитала Всемирная организация здравоохранения.

Только в российской психиатрии (при обсессивно-компульсивном расстройстве и депрессии) к 2036 г. будет необходимо проводить ежегодно более 1 тыс. первичных операций. В целом рынок инвазивной нейромодуляции в 2025 г., по данным Neiry, составил 2,4 млрд руб. (около 2,5 тыс. операций), а к 2040 г. может достичь 53,3 млрд руб.

Мировой рынок устройств для нейростимуляции оценивается в $8,7 млрд в 2024 г. и, согласно прогнозам, к 2035 г. достигнет $19,9 млрд при среднегодовом темпе роста в 10,9% в период с 2025 по 2035 гг.

От наушников до нейроимплантов

Устройства, передающие сигналы мозга компьютеру, активно разрабатываются учеными разных стран. Самые громкие примеры — компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) и ее конкурент Synchron, в которую инвестировали основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) и основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates). В России такие разработки есть, например, у компании «Нейроимпланты Elvis».

Neiry начинала с создания трекеров головного мозга в виде повязки на голову и наушников. CNews писал о них в конце 2022 г. Сейчас в штате компании, по данным Forbes, числится более 350 человек, которые разрабатывают нейропродукты в категориях велнес, медицинские устройства, нейромаркетинг, сельское хозяйство, биодроны и нейромодуляция. В ноябре 2026 г. Neiry начала принимать заказы на аэрофотосъемку с помощью голубей-биодронов с имплантированными нейроинтерфейсами, как писало издание.

В 2021 г. Neiry оценивалась в 2,4 млрд руб. В 2024 г. она привлекла 300 млн руб. в закрытом раунде финансирования с участием группы частных инвесторов и венчурного фонда «Восход», созданного «Интерросом» миллиардера Владимира Потанина.