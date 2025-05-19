CarMoney запустил новый вид займов на покупку автомобиля

Финтех-сервис CarMoney первым среди российских МФО предложил займы на покупку автомобиля. Новый продукт ориентирован на клиентов банков, которым отказали в выдаче автокредита. В CarMoney такие клиенты смогут получить заем под залог авто в размере до одного млн руб. на срок до пяти лет по ставке до 65% годовых. Об этом CNews сообщили представители CarMoney.

За займом на покупку автомобиля в CarMoney могут обратиться клиенты банков, получившие отказ в выдаче автокредита. При этом их шансы на получение заемных средств в CarMoney довольно высоки, поскольку в микрофинансовых организациях действует другой механизм при оценке кредитоспособности заемщиков, чем в банках. Оформить такой заем на покупку авто можно у партнеров сервиса.

«Теперь россияне, которые хотят купить автомобиль, но по каким-то причинам получили отказ в выдаче автокредита в банках, смогут реализовать свою мечту. Наш новый продукт «Заем на покупку автомобиля» специально ориентирован на таких клиентов, которые не дотягивают до строгих требований кредитных организаций, — сказала Татьяна Благовещенская, коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney. — Мы уверены, на фоне роста доли отказов по заявкам на автокредиты и снижения размера одобренных и выданных банками автокредитов на наш новый продукт будет высокий спрос со стороны клиентов».

Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале 2025 г. достигла 81,1% и по сравнению с ноябрем 2024 г. выросла почти на пять п.п. Кроме того, по данным Банка России, продолжает снижаться средний размер выданных автокредитов – в феврале 2025 г. он сократился 17,3% г/г до 1,21 млн руб., это минимальный показатель с января 2023 г. В целом с января по март 2025 г. объем выданных банками автокредитов оказался на 54,4% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, спрос на автокредиты остается огромным — по итогам 2024 г. число выданных автокредитов выросло на 51,7%, рынок достиг рекордного уровня в 2,6 трлн руб.

«CarMoney традиционно является лидером в сегменте залоговых займов. Обладая экспертизой и технологиями в данной сфере, мы первыми среди МФО увидели потенциал для нового продукта на российском рынке, — сказала Татьяна Благовещенская. — Новый залоговый заем на покупку автомобиля разработан ИТ-компанией «Смарт Горизонт», совместно с CarMoney входящей в «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»). Он станет частью технологичной автоматизированной ИТ-платформы автокредитования, которая разрабатывается в партнерстве с банками».

По словам Татьяны Благовещенской, речь идет о создании кредитного конвейера с интеграцией клиентских систем банков, кредитных брокеров, автодилеров и МФО. По сути, это готовое решение для партнеров сервиса, создаваемое с учетом всех требований регулятора, платформа позволит всем участникам эффективно взаимодействовать, снижая время обработки заявок и повышая конверсию сделок. Преимуществом решения является его готовность к интеграции в короткие сроки в системы 80% кредитных брокеров, работающих на российском рынке. При этом шансы покупателей автомобиля на получение средств увеличиваются — система в автоматическом режиме будет решать, на каких условиях выдавать деньги, в зависимости от профиля заемщика, уровня риска и т.д.