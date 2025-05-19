Разделы

Веб-сервисы
|

CarMoney запустил новый вид займов на покупку автомобиля

Финтех-сервис CarMoney первым среди российских МФО предложил займы на покупку автомобиля. Новый продукт ориентирован на клиентов банков, которым отказали в выдаче автокредита. В CarMoney такие клиенты смогут получить заем под залог авто в размере до одного млн руб. на срок до пяти лет по ставке до 65% годовых. Об этом CNews сообщили представители CarMoney.

За займом на покупку автомобиля в CarMoney могут обратиться клиенты банков, получившие отказ в выдаче автокредита. При этом их шансы на получение заемных средств в CarMoney довольно высоки, поскольку в микрофинансовых организациях действует другой механизм при оценке кредитоспособности заемщиков, чем в банках. Оформить такой заем на покупку авто можно у партнеров сервиса.

«Теперь россияне, которые хотят купить автомобиль, но по каким-то причинам получили отказ в выдаче автокредита в банках, смогут реализовать свою мечту. Наш новый продукт «Заем на покупку автомобиля» специально ориентирован на таких клиентов, которые не дотягивают до строгих требований кредитных организаций, — сказала Татьяна Благовещенская, коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney. — Мы уверены, на фоне роста доли отказов по заявкам на автокредиты и снижения размера одобренных и выданных банками автокредитов на наш новый продукт будет высокий спрос со стороны клиентов».

Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале 2025 г. достигла 81,1% и по сравнению с ноябрем 2024 г. выросла почти на пять п.п. Кроме того, по данным Банка России, продолжает снижаться средний размер выданных автокредитов – в феврале 2025 г. он сократился 17,3% г/г до 1,21 млн руб., это минимальный показатель с января 2023 г. В целом с января по март 2025 г. объем выданных банками автокредитов оказался на 54,4% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, спрос на автокредиты остается огромным — по итогам 2024 г. число выданных автокредитов выросло на 51,7%, рынок достиг рекордного уровня в 2,6 трлн руб.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

«CarMoney традиционно является лидером в сегменте залоговых займов. Обладая экспертизой и технологиями в данной сфере, мы первыми среди МФО увидели потенциал для нового продукта на российском рынке, — сказала Татьяна Благовещенская. — Новый залоговый заем на покупку автомобиля разработан ИТ-компанией «Смарт Горизонт», совместно с CarMoney входящей в «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»). Он станет частью технологичной автоматизированной ИТ-платформы автокредитования, которая разрабатывается в партнерстве с банками».

По словам Татьяны Благовещенской, речь идет о создании кредитного конвейера с интеграцией клиентских систем банков, кредитных брокеров, автодилеров и МФО. По сути, это готовое решение для партнеров сервиса, создаваемое с учетом всех требований регулятора, платформа позволит всем участникам эффективно взаимодействовать, снижая время обработки заявок и повышая конверсию сделок. Преимуществом решения является его готовность к интеграции в короткие сроки в системы 80% кредитных брокеров, работающих на российском рынке. При этом шансы покупателей автомобиля на получение средств увеличиваются — система в автоматическом режиме будет решать, на каких условиях выдавать деньги, в зависимости от профиля заемщика, уровня риска и т.д.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

«Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153