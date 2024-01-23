Разделы

Бизнес
|

Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы

22 января 2024 г. совет директоров публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), материнской компании финтех-сервиса CarMoney принял решение о создании в периметре группы ИТ-компании. Рабочее название новой структуры – «Смарт Горизонт». Решение принято в рамках подготовки к реализации стратегии развития ПАО «СТГ» 2024-2026 гг., которая будет представлена на утверждение совету директоров в конце I квартала 2024 г. Об этом CNews сообщили представители CarMoney.

Планы стратегического развития группы предусматривают расширение вектора деятельности финтех-сервиса: помимо фокуса на основной бизнес, ПАО «СТГ» планирует зарабатывать на продаже программных решений и технологий В2В-клиентам. Это перспективное направление, которое обещает существенный рост клиентской базы, выручки и прибыли группы уже в ближайшие три года.

Таким образом, «Смарт Горизонт» выступит как собственный технологический оператор для нового направления бизнеса. Одна из важных задач новой компании – на базе уникальной ИТ-платформы CarMoney, подготовить комплексные ИТ-решения для новых партнеров финтех-сервиса, осуществить адаптацию, бесшовную интеграцию в программные продукты банков, МФО и лизинговых компаний, а также выстроить процессы его последующего сопровождения.

Есть два базовых сценария работы с партнерами в рамках нового направления:

1) совместные проекты с компаниями финансового сектора, где партнерам предоставляется комплексное ИТ-решение для аутсорсинга процесса выдачи автозаймов на их баланс. В рамках SaaS возможен аутсорсинг всей ИТ-архитектуры или ее отдельных элементов. Финтех-сервис уже реализовал по этой модели несколько проектов, еще с рядом банков идет интеграция по API для бесшовной передачи клиентов. Первый сценарий предполагает рост прибыли ПАО «СТГ» за счет увеличения комиссионных доходов и монетизации отказного трафика.

2) создание совместного предприятия (СП/иной формы сотрудничества) с одним из крупных российских банков, где CarMoney предложит партнеру свою экспертизу, налаженные бизнес-процессы и технологии выдачи займов. Взамен СП получит фондирование и клиентскую базу, не прошедшую скоринг банка. В данном случае, ПАО «СТГ» напрямую участвует в прибыли созданного СП, что предполагает рост общей выручки на горизонте нескольких лет.

ИТ-тренды в России на 2024 г. по версии CNews
CNews Analytics

Анна Калугина, член совета директоров, генеральный директор ПАО «СТГ»: «Мы хотим усилить технологическую составляющую нашего бизнеса и видим себя в новой роли: не только «балансодержателя», но и экспортера технологий. «Смарт Горизонт» выступит в качестве единого ИТ-хаба для развития нового направления бизнеса группы. Привлекая новых партнеров из числа банков, МФО, лизинговых и других компаний финансового сектора посредством аутсорсинга нашей технологической платформы, мы в том числе заметно повысим эффективность маркетинговых расходов, так как получим доступ к большой клиентской базе партнеров: нам пришлось бы потратить 1,5 года для наработки аналогичной базы. Кроме того, само развитие нового направления обещает нам существенное увеличение доходов».

Компания «Смарт Горизонт» будет зарегистрирована в российской юрисдикции. В I квартале 2024 г. планируется получение статуса ИТ-компании в Минцифры, что позволит получить все льготы и преференции, предусмотренные российским законодательством для ИТ-сектора. В 2024 г. планируется подача на резидентство в ИНТЦ «Сколково».

***

Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») представлен в 72 регионах России. Имеет сеть партнерских офисов (более 2000). Головной офис находится в Москве. CarMoney входит в государственный реестр Банка России, является членом СРО «МиР». Аудитор CarMoney – компания «ФинЭкспертиза».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

В Google «яростный бунт» сотрудников. Они всеми силами сопротивляются увольнению

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

SAP начинает перестройку под искусственный интеллект. В светлом будущем ИИ компании не понадобятся 8000 сотрудников

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще