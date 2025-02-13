Шумилов Максим
Шумилов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
|Единая Россия - Политическая партия 294 1
|Рябова Галина 25 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Земков Сергей 158 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Духвалов Андрей 25 1
|Бобров Сергей 11 1
|Игнатов Андрей 10 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Прудников Андрей 6 1
|Залогин Владимир 4 1
|Скляров Дмитрий 62 1
|Хохлов Евгений 8 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Курило Андрей 38 1
|Прокошев Андрей 32 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Александров Илья 6 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Степанов Антон 66 1
|Мартьянов Владимир 5 1
|Безрукова Елена 5 1
|Бажин Андрей 12 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Потанин Сергей 9 1
|Хаустов Андрей 10 1
|Алтуев Мурат 6 1
|Кархов Александр 6 1
|Каншина Мария 5 1
|Гусенков Евгений 5 1
|Савченко Константин 15 1
|Кузьменко Юрий 5 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Стрельцов Дмитрий 9 1
|Шерман Валерий 4 1
|Абросимов Алексей 1 1
|Бургасов Илья 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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