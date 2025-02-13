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Шумилов Максим



13.02.2025 «Иридиум» и Kraftway завершили тестирование на совместимость своих продуктов 1
10.09.2024 «Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями 1
15.05.2024 Solar NGFW теперь в «железе» 1
27.01.2022 Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway 1
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского» 2
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника 1
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение 1
18.08.2016 «Касперский» выпустил собственную ОС 1
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 1
01.04.2013 Видеонаблюдение "врастает" в ИТ-системы 1
22.12.2011 CNews TV. Максим Шумилов: мир становится более мобильным 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Шумилов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
Broadcom - VMware 2365 1
Dell EMC 5036 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
Информзащита 762 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 1
Directum - Директум 1098 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Lenovo Motorola 3502 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Trend Micro 604 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 1
БайтЭрг 58 1
Google LLC 11817 1
Motorola Solutions 104 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Auvix - Аувикс 20 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
ПрограмБанк 95 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
Цифра ГК 2435 1
Motorola Inc 1148 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2718 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 660 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 3
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1785 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2474 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 2
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Kaspersky OS 125 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 2
Microsoft Windows 15711 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 2
Apple iPhone 6 4862 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Google YouTube - Видеохостинг 2758 1
Linux OS 10002 1
Intel x86 - архитектура процессора 1862 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
Microsoft Skype 2067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Broadcom - VMware vSphere 556 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 450 1
S-Terra Клиент А 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 27 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Smart Video Detector - KSVD - Kraftway Smart Video Camera 4 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway KW 2 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 9 1
One Identity IM - One Identity Manager 7 1
Dell ChangeAuditor 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 80 1
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Рябова Галина 25 1
Никифоров Николай 1136 1
Земков Сергей 158 1
Дергилёв Никита 44 1
Меджитов Тимур 85 1
Духвалов Андрей 25 1
Бобров Сергей 11 1
Игнатов Андрей 10 1
Бушуев Алексей 9 1
Прудников Андрей 6 1
Залогин Владимир 4 1
Скляров Дмитрий 62 1
Хохлов Евгений 8 1
Чучелов Андрей 44 1
Курило Андрей 38 1
Прокошев Андрей 32 1
Ермаченков Алексей 14 1
Бабенко Алексей 9 1
Александров Илья 6 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Стуров Дмитрий 33 1
Степанов Антон 66 1
Мартьянов Владимир 5 1
Безрукова Елена 5 1
Бажин Андрей 12 1
Безкоровайный Денис 15 1
Потанин Сергей 9 1
Хаустов Андрей 10 1
Алтуев Мурат 6 1
Кархов Александр 6 1
Каншина Мария 5 1
Гусенков Евгений 5 1
Савченко Константин 15 1
Кузьменко Юрий 5 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Стрельцов Дмитрий 9 1
Шерман Валерий 4 1
Абросимов Алексей 1 1
Бургасов Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2919 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 1
Земля - планета Солнечной системы 10393 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 751 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 462 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 505 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 726 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Европа 21798 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3431 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4899 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 1
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4029 1
Экономический эффект 1071 1
Энергетика - Energy - Energetically 5105 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 99 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 230 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 2
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