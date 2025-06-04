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Балансировщик нагрузки Termidesk Connect доступен в виде программно-аппаратного комплекса

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила программно-аппаратный комплекс (ПАК) Termidesk Connect для управления сетевыми нагрузками. Производитель позиционирует его как альтернативу продуктам Citrix и F5. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Продукт представлен в двух вариантах: программно-аппаратный комплекс и виртуальное решение. Такая гибкость позволяет адаптировать его под любую ИТ-инфраструктуру, обеспечивая при этом высокую производительность и отказоустойчивость. В Termidesk Connect встроены механизмы мониторинга и аналитики, предусмотрено централизованное управление распределенными ресурсами. Решение получило аппаратную поддержку благодаря оборудованию Kraftway.

Благодаря оптимизированной доставке приложений и интеллектуальной балансировке нагрузки с Termidesk Connect можно обеспечить стабильный доступ к корпоративным системам даже при большом числе подключений. Особого внимания заслуживает разгрузка SSL/TLS: эта функциональная возможность не только разгружает серверы приложений, но и повышает общий уровень безопасности данных.

В ближайших планах компании — расширение функциональности комплекса и его включение в реестр Минпромторга, что откроет новые перспективы для российских предприятий, стремящихся к технологическому суверенитету. Уже сегодня решение демонстрирует свою эффективность в пилотных проектах крупных промышленных холдингов и финансовых институтов.

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«С Termidesk Connect мы выводим на рынок не просто продукт, а целую философию построения ИТ-инфраструктуры, — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра». — Наша разработка прошла строжайшее тестирование и доказала способность поддерживать бизнес-критичные операции в самых требовательных отраслях: от финансового сектора до промышленных предприятий с непрерывным циклом производства».

«Termidesk Connect — это действительно прорывной подход, и мы рады, что наше оборудование стало частью этой экосистемы. Серверы и СХД Kraftway обеспечивают необходимую производительность и отказоустойчивость, которые критически важны для работы платформы в таких требовательных сегментах, как финансы и промышленность. Решение Termidesk Connect прошло тщательное тестирование, в том числе на инфраструктуре Kraftway, подтвердив готовность к работе с бизнес-критичными нагрузками», — отметил Максим Шумилов, вице-президент по технологиям и маркетингу Kraftway.

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