«Иридиум» и Kraftway завершили тестирование на совместимость своих продуктов

Российский разработчик полностью защищенного аппаратного комплекса виртуальной среды «Иридиум» и российская производственно-инжиниринговая компания Kraftway провели тестирование системы виртуализации «Иридиум» и почтового клиента DeepMail c доверенными серверами Kraftway Trusted TS3000 на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 Gen. Об этом CNews сообщили представители компании «Иридиум».

Кластерное решение, собранное из трех серверов Kraftway Trusted TS3000, продемонстрировало бесконфликтное взаимодействие и стабильную работу всех компонентов с системой виртуализации ПК «Иридиум». В ходе тестирования были подтверждены возможность развертывания виртуальных машин с различными гостевыми операционными системами семейства Windows и Linux, подключение хранилищ и создание виртуальных сетей. Кроме того, была успешно протестирована работа почтового клиента DeepMail от «Иридиум».

Проведенные испытания подтверждают высокий уровень совместимости программных продуктов компании «Иридиум» с отечественными производителями серверного оборудования.

«Успешные результаты прохождения программы и методики испытаний продуктов от Kraftway и «Иридиума» подтверждают, что у российского заказчика есть еще одна возможность использования в своей инфраструктуре достойных отечественных решений. Наши продукты помогут заказчикам не только соответствовать требованиям в части импортозамещения, но и обеспечивать надежную реализацию текущих производственных задач на качественных программно-аппаратных комплексах российского производства», ─ сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

Вице-президент по технологиям и маркетингу компании Kraftway Максим Шумилов: «Программное обеспечение компании «Иридиум», установленное на серверах Kraftway, демонстрирует прекрасные показатели эффективности и надежности и обеспечивает безупречную работу всех бизнес-процессов, позволяя заказчикам достигать высоких результатов в кратчайшие сроки. Надежность программно-аппаратного комплекса подтвердилась отсутствием сбоев и ошибок в течение длительного периода тестирования. Все компоненты работают стабильно, что гарантирует непрерывность бизнес-процессов и минимизирует риски простоя. Особо хочется отметить профессионализм и постоянное стремление к инновациям, которые компания «Иридиум» продемонстрировала в процессе создания нашего совместного программно-аппаратного решения».