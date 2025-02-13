Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

«Иридиум» и Kraftway завершили тестирование на совместимость своих продуктов

Российский разработчик полностью защищенного аппаратного комплекса виртуальной среды «Иридиум» и российская производственно-инжиниринговая компания Kraftway провели тестирование системы виртуализации «Иридиум» и почтового клиента DeepMail c доверенными серверами Kraftway Trusted TS3000 на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 Gen. Об этом CNews сообщили представители компании «Иридиум».

Кластерное решение, собранное из трех серверов Kraftway Trusted TS3000, продемонстрировало бесконфликтное взаимодействие и стабильную работу всех компонентов с системой виртуализации ПК «Иридиум». В ходе тестирования были подтверждены возможность развертывания виртуальных машин с различными гостевыми операционными системами семейства Windows и Linux, подключение хранилищ и создание виртуальных сетей. Кроме того, была успешно протестирована работа почтового клиента DeepMail от «Иридиум».

Проведенные испытания подтверждают высокий уровень совместимости программных продуктов компании «Иридиум» с отечественными производителями серверного оборудования.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

«Успешные результаты прохождения программы и методики испытаний продуктов от Kraftway и «Иридиума» подтверждают, что у российского заказчика есть еще одна возможность использования в своей инфраструктуре достойных отечественных решений. Наши продукты помогут заказчикам не только соответствовать требованиям в части импортозамещения, но и обеспечивать надежную реализацию текущих производственных задач на качественных программно-аппаратных комплексах российского производства», ─ сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

Вице-президент по технологиям и маркетингу компании Kraftway Максим Шумилов: «Программное обеспечение компании «Иридиум», установленное на серверах Kraftway, демонстрирует прекрасные показатели эффективности и надежности и обеспечивает безупречную работу всех бизнес-процессов, позволяя заказчикам достигать высоких результатов в кратчайшие сроки. Надежность программно-аппаратного комплекса подтвердилась отсутствием сбоев и ошибок в течение длительного периода тестирования. Все компоненты работают стабильно, что гарантирует непрерывность бизнес-процессов и минимизирует риски простоя. Особо хочется отметить профессионализм и постоянное стремление к инновациям, которые компания «Иридиум» продемонстрировала в процессе создания нашего совместного программно-аппаратного решения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще