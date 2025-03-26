Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации

Компания Positive Technologies, участник рынка кибербезопасности, расширяет технологическое партнерство с российскими поставщиками платформ виртуализации. Система управления уязвимостями MaxPatrol VM прошла испытания на совместимость с платформами Basis Dynamix разработчика «Базис», zVirt от Orion soft, а также с решением «Альт Виртуализация» компании «Базальт СПО». Теперь пользователи могут выстраивать полноценный процесс управления уязвимостями и получать информацию о трендовых уязвимостях в течение 12 часов с момента обнаружения, развернув систему Positive Technologies в полностью импортозамещенной виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Согласно Указу Президента России от 30 марта 2022 г. № 166, российские объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны перейти на отечественное ПО. Поэтому организации активно переводят свои инфраструктуры на отечественные системы, в том числе в области виртуализации. Платформы Basis Dynamix Enterprise, zVirt и «Альт Виртуализация», как и MaxPatrol VM, входят в реестр отечественного ПО, что делает интеграцию востребованной для субъектов КИИ. Кроме того, благодаря доступным обновлениям и технической поддержке, предоставляемой отечественными вендорами, возможность совместного использования продуктов актуальна и для компаний, в которых импортозамещение не является обязательным.

Платформы Basis Dynamix в конфигурации Enterprise и zVirt занимают лидирующие позиции среди российских систем виртуализации по версии CNews. Компании «Базис», по подсчетам «ТМТ Консалтинг», принадлежит более трети российского рынка виртуализации, доля Orion soft составляет 14%. «Альт Виртуализация» также входит в число распространенных решений и пользуется спросом среди госструктур, средних и крупных предприятий, дата-центров и провайдеров.

В ходе испытаний специалисты Positive Technologies проверили корректность совместной работы MaxPatrol VM и систем виртуализации. Результаты нагрузочного тестирования продемонстрировали, что система стабильно работает в виртуальных инфраструктурах на базе решений Basis Dynamix, zVirt и «Альт Виртуализация». Производительность MaxPatrol VM при этом сопоставима с производительностью решения в иностранных средах виртуализации, поддержка которых была реализована ранее.

«Тестирование работы MaxPatrol VM на платформах zVirt, Basis Dynamix и «Альт Виртуализация» показало, что все возможности системы доступны в полном объеме, а скорость продукта не уступает показателям работы в зарубежных аналогах платформ виртуализации, — сказал Денис Матюхин, руководитель MaxPatrol VM. — Это подтверждает хорошую совместимость MaxPatrol VM с отечественными платформами виртуализации без каких-либо ограничений или потерь производительности».

Ранее система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM и система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно прошли тестирование на совместимость с платформой zVirt.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153