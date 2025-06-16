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Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space

Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором всей линейки продуктов экосистемы виртуализации Space от компании «Даком М». Сотрудничество направлено на расширение доступа к инновационным решениям на основе облачных технологий для российских заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В продуктовый портфель российского разработчика решений для виртуализации «Даком М» входят облачная платформа SpaceVM, а также система для организации виртуальных рабочих столов Space VDI. Решения обеспечивают работу распределенной инфраструктуры и подходят как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса.

SpaceVM позволяет пользователям создавать и управлять корпоративными облачными средами. Платформа обладает всеми необходимыми инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. SpaceVM является заменой зарубежных систем серверной виртуализации, таких как VMware и Microsoft, обеспечивающей технологический суверенитет и защиту от санкционных рисков.

Space VDI предлагает решения для организации удаленной работы и виртуальных рабочих мест. Графический веб-интерфейс упрощает администрирование, а поддержка динамических и статических пулов позволяет распределять ресурсы. Поддержка популярных операционных систем, включая Windows и Astra Linux, делает решение универсальным для организаций любого масштаба.

MONT обеспечит продвижение и поддержку продуктов «Даком М»: от подбора технического решения, расчета спецификации, проведения пилотных внедрений до правовой поддержки, что обеспечит успешное внедрение и использование продуктов компании. MONT имеет опыт в дистрибуции программного обеспечения и работает с различными сегментами рынка, включая крупные корпорации и малые предприятия.

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Безопасность

Максим Ерофеев, коммерческий директор «Даком М»: «Сотрудничество с группой компаний MONT позволит значительно увеличить охват наших решений на российском рынке и предложить клиентам доступ к современным технологиям, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы. Мы уверены, что профессиональные компетенции MONT в области продвижения и продажи программного обеспечения, а также их богатый опыт, откроют новые возможности для наших заказчиков, кроме того мы обеспечим партнерам большую вариативность в выборе за счет расширения списка наших дистрибьюторов».

Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений в MONT: «Разработки «Даком М» SpaceVM и SpaceVDI обеспечивают российские предприятия передовыми и независимыми технологиями виртуализации. Эти платформы позволят нашим партнерам выстроить надежную и гибкую ИТ-инфраструктуру, не уступающую по функциональности зарубежным аналогам. Мы уверены, что сотрудничество с вендором откроет новые возможности для бизнеса».

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