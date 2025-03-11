«Ред Виртуализация» — серебряный призер рейтинга CNews

Продукт «Ред Виртуализация», разработанная «Ред Софт», получила высокую оценку, заняв второе место в престижном рейтинге CNews Analytics в категории «Виртуализация: Графические ускорители и сети». «Серебро» подтверждает высокий уровень программного обеспечения в области виртуализации серверов и рабочих станций.

«Ред Виртуализация» базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Решение используют предприятия, которым нужно консолидировать серверы, повысить эффективность работы ИТ-инфраструктуры, обеспечивать высокую доступность и отказоустойчивость, а также госучреждения, которым требуется внедрение ПО, соответствующего требованиям ФСТЭК.

Особенности «Ред Виртуализация»: централизованное управление и единая консоль позволяет эффективно управлять всеми элементами виртуализованной среды, включая сервера, виртуальные машины, кластеры и другие объекты; поддержка протоколов, доступ к виртуальным машинам возможен через такие популярные протоколы, как VNC, SPICE и RDP; поддержка различных операционных систем, продукт работает с гостевыми системами GNU/Linux, Microsoft Windows и FreeBSD; миграция виртуальных машин и возможность безболезненно перенести данные с популярных гипервизоров, таких как Microsoft Hyper-V и VMware vSphere; система расположена на отказоустойчивой виртуальной машине, что обеспечивает стабильность работы даже в условиях высоких нагрузок; интеграция с доменными службами MS Active Directory, Samba DC и FreeIPA упрощает взаимодействие с корпоративной сетью.

Примеры внедрения «РЕД Виртуализации» включают создание распределенной инфраструктуры виртуализации с миграцией виртуальных машин из Microsoft Hyper-V в АО «Дальневосточная генерирующая компания», реализацию отказоустойчивого кластера виртуализации в Ямало-Ненецком автономном округе и миграцию более 50 ТБ файловых ресурсов, системы мониторинга Zabbix и видеоконференций TrueConf в Минэнерго России.

«Мы рады получить признание в рейтинге CNews Analytics. Продукт «Ред Виртуализация» стал результатом многолетней работы команды «Ред Софт» над созданием надежного и функционального инструмента для управления виртуализированными средами. Мы постоянно совершенствуем нашу платформу, чтобы она соответствовала высоким требованиям бизнеса и государственного сектора. Наш подход основан на глубокой интеграции с отечественными технологиями и стандартах информационной безопасности. Признание продукта «Ред Виртуализация» отраслевым изданием в сфере ИТ подтверждает правильность выбранного пути и вдохновляет нас на дальнейшее развитие», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».