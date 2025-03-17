«Модум-Транс» перешла с западного ПО на системы zVirt и Nova Container Platform разработчика Orion soft

Компания «Модум-Транс», представляющая российский рынок грузовых железнодорожных перевозок, усилила технологическую независимость, внедрив два российских решения разработчика инфраструктурного ПО Orion soft – систему виртуализации zVirt в связке с системой контейнеризации Nova Container Platform.

«Модум-Транс» — оператор железнодорожного подвижного состава, сервисный партнер ключевых промышленных грузоотправителей, производителей угля, цемента, продукции масложировой и химической промышленности. Компания внедряет ИТ-решения для управления процессами перевозки грузов, в том числе разрабатывает собственные цифровые сервисы, которые помогают повышать прибыльность логистического бизнеса.

ИТ-инфраструктура компании построена на базе программного стека зарубежного вендора. В рамках инициативы по развитию технологической независимости от зарубежных решений «Модум-Транс» решила перейти на российский аналог.

В то же время компания увидела на рынке тренд: в ИТ-инфраструктурах крупных отраслевых игроков распространяется микросервисный подход к разработке, растет количество самих микросервисов и, как следствие, контейнеров. В связи с этим «Модум-Транс» решила приступить к внедрению технологии контейнеризации. Для этого был необходим надежный вендор, способный экспертно сопровождать процесс внедрения, и простая, удобная платформа, позволяющая быстро погрузиться в новую для компании технологию и эффективно использовать ее.

«Модум-Транс» остановила выбор на платформе виртуализации zVirt и платформе контейнеризации Nova Container Platform разработчика Orion soft. На выбор компании повлияли несколько факторов: возможность глубокой интеграции платформ виртуализации и контейнеризации, наличие встроенного в платформу контейнеризации модуля по информационной безопасности, а также простота развертывания продуктов и управления ими.

Интеграция zVirt и Nova Container Platform стала для «Модум-Транс» отдельным преимуществом, так как она позволяет гибко управлять и виртуальными машинами, и кластерами контейнеризации. Благодаря этому компания может бесшовно внедрять контейнеризацию, параллельно используя ресурсы платформы виртуализации максимально эффективно.

«Сотрудничество с Orion soft позволит нам в дальнейшем закрыть сразу две задачи: импортозамещение и адаптация ИТ-ландшафта к изменениям, которые происходят на рынке. Мы хотели быть готовыми к тому, что использование микросервисов в перспективе станет общераспространенной практикой, поэтому решили начать внедрение контейнеризации с помощью экспертного вендора. Специалисты Orion soft помогли нам мигрировать на российские решения, провели обучение для сотрудников. Дальше мы планируем увеличивать количество микросервисов в ИТ-инфраструктуре и развивать собственную экспертизу в области контейнеризации, поскольку видим, что эта технология становится все более востребованной», – сказал Андрей Горкунов, начальник департамента информационных технологий «Модум-Транс».