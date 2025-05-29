Подтверждена совместимость платформы SpaceVM и ОС «ОСнова»: шаг к единой экосистеме отечественных ИТ-решений

Российская платформа виртуализации SpaceVM (разработчик — компания «Даком М») и операционная система ОС «ОСнова» официально прошли тестирование на совместимость. Теперь заказчики могут использовать обе платформы совместно, без необходимости проводить дополнительную проверку. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Компания «Даком М», разработчик российской платформы виртуализации SpaceVM, и команда операционной системы ОС «ОСнова» официально подтвердили полную совместимость своих продуктов. Интеграция уже прошла всестороннее тестирование и готова к промышленному использованию.

В ходе испытаний операционная система устанавливалась в качестве гостевой на виртуальные машины под управлением SpaceVM, проверялась ее работа с графическим и терминальным интерфейсом, взаимодействие с виртуальным оборудованием, корректная установка прикладного ПО, а также изменение параметров ВМ — CPU, оперативной памяти, подключение дополнительных дисков, сетевых и USB-устройств. Все тестовые сценарии были успешно пройдены, сбоев и проблем в работе компонентов не выявлено. Установка и удаление системных пакетов выполнялись штатно, взаимодействие между виртуализированной ОС и хостом проходило корректно.

SpaceVM — флагманская платформа виртуализации корпоративного класса. Совместима с отечественным оборудованием и ОС, обеспечивает основу для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Включена в ЕРРП, применяется в госсекторе и бизнесе, и признана решением года на CNews AWARDS.

«ОСнова» - операционная система, предназначенная для рабочих станций и серверов. ОС отличается комплексным подходом к разработке, сервисному обслуживанию и развитию, имеет экосистему совместимого ПО. «ОСнова» зарегистрирована в Реестре Минцифры, а также сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России.

«Мы считаем важнейшей задачей не просто создавать собственную технологию, а объединять усилия с другими российскими разработчиками. Мы проводим совместные тестирования и даем заказчику гарантию, что решения полностью совместимы. Это экономит ресурсы и снимает риски», — отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM.

«Подтвержденная совместимость с платформой виртуализации SpaceVM означает, что наши пользователи могут быть уверены в стабильной работе своих решений в виртуальной среде. Такие интеграции формируют надежную цифровую среду, где заказчику не приходится тратить время на техническую отладку», — сказал Андрей Шор, заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию.