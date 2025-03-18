«Ред Виртуализация» 7.3.2: новые инструменты для управления виртуальной
Компания «Ред Софт» выпустила свежее обновление для системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций. В «Ред Виртуализации» 7.3.2 появились новые инструменты для работы с пользователями, виртуальными машинами и парольными политиками, решения для мониторинга состояния инфраструктуры и формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».
«Ред Виртуализация» 7.3.2 предлагает пользователям расширенный функционал модуля резервного копирования, удобную работу с пользователями и парольными политиками через веб-интерфейс, обновленную систему контроля сроков действия сертификатов безопасности.
Разработчик уделил особое внимание работе с виртуальными машинами. Теперь виртуальные машины можно объединять в логические группы, что упрощает процесс администрирования и управления правами доступа пользователей. Появилась возможность миграции виртуальных машин между кластерами без остановки их работы.
Также в обновлении «Ред Виртуализация» 7.3.2 появились новые инструменты для мониторинга состояния инфраструктуры и предоставления отчетности: типовые метрики отдельных объектов виртуальной инфраструктуры, логический граф, раздел «Отчеты».
Объединение виртуальных машин в логические группы и управление правами пользователей
Осуществлять массовые операции с виртуальными машинами стало удобнее. Теперь администратор может создавать группы виртуальных машин и назначать права пользователя сразу для всей группы. Настроить логическую группу можно как на этапе создания, так и через редактирование уже созданной виртуальной машины.
Можно также просматривать подробную информацию для каждой отдельной группы: видеть перечень включенных в нее виртуальных машин, пользователей и их уровни доступа.
Отслеживание сроков действия TLS-сертификатов
В «Ред Виртуализации» все коммуникации защищены соответствующим сертификатом безопасности. В случае, если администратор не успел обновить сертификаты служб до завершения срока действия, можно столкнуться с ограничениями в работе с инфраструктурой. Ранее администратору поступало уведомление за месяц до истечения срока действия сертификата. В обновлении 7.3.2 разработчик расширил функционал отслеживания состояния сертификатов.
В разделе «Виртуализация» в меню «Узлы» появилась таблица «Сертификаты хоста». В ней отражены данные по всем сертификатам, включая их срок действия. Предупреждение об истечении сроков действия дополнительно реализовано в формате всплывающего окна.
Также появилась возможность перевыпускать сертификаты узла, находящегося в статусе non-responsive, пользуясь веб-порталом администратора.
Управление парольными политиками
Появилась возможность редактировать и создавать новые парольные политики через веб-интерфейс «Ред Виртуализации». Во вкладке «Парольные Политики» (раздел «Администрирование», «Внутренний Пользователь») можно как создавать новые, так и управлять текущими политиками: выбирать минимальную длину пароля, сложность и состав символов, настраивать лимит его использования.
Администратор может запретить использовать конкретные пароли, создав «Черный список».
Также обновили формат оповещений о попытках входа в систему для привилегированных учетных записей. Теперь сообщения появляются в формате всплывающего окна.
Резервное копирование виртуальной инфраструктуры по расписанию через веб-интерфейс
В обновлении 7.3.2 появилась возможность автоматизировать процесс резервного копирования настроек виртуальной инфраструктуры. Функционал доступен в разделе «Администрирование», вкладка «Копии инфраструктуры».
В настройках можно указать имя резервной копии, добавить описание, выбрать каталог для хранения данных, отметить компоненты для копирования, а также указать дни и время, когда будет осуществляться резервирование.
Миграция виртуальных машин между кластерами
Появилась возможность переноса виртуальной машины между кластерами в рамках одного дата-центра. Теперь, если виртуальную машину нужно перенести из тестового кластера в полноценную рабочую среду, достаточно перейти в настройки и выбрать опцию «Миграция на другой кластер». Процесс переноса реализован без прерывания сессии самой виртуальной машины, по принципу непрерывной обработки и доставки.
Cоздание и редактирование пользователей. Генератор паролей
Создание нового пользователя теперь осуществляется через веб-интерфейс в разделе «Администрирование», вкладка «Внутренний пользователь». В окне «Новый Внутренний Пользователь» можно настроить отображаемое имя и указать основную информацию о сотруднике.
Для создания пароля учетной записи можно воспользоваться встроенным генератором. В генераторе паролей администратор может выбрать готовую политику безопасности или настроить сложность будущего пароля вручную.
Настройка виртуальных дисков: типы кеширования и механизмы ввода/вывода
Теперь пользователям доступен расширенный перечень типов записи данных, что позволит гибко настраивать дисковую подсистему виртуальной машины. Появилась возможность выбирать тип кэширования для каждого диска. Дополнительно можно настроить механизм ввода и вывода ioUring — использование данной технологии увеличит производительность операций, например, при работе с файловыми доменами хранения.
Выбор приоритета Мастер-домена
Мастер-домен хранит в себе метаданные дата-центра и данные асинхронных операций с хранилищами. Ранее выбор Мастер-домена происходил автоматически по заданному сценарию со стороны системы. Теперь администратор может указать приоритет выбора роли Мастера для каждого из существующих доменов хранения и управлять сценарием передачи прав.
Типовые метрики объектов виртуальной инфраструктуры
Для каждой виртуальной машины, диска или хоста можно посмотреть типовые метрики. Информация предоставляется в формате графиков. Администратор видит полную картину потребления ресурсов, скачки потребления привязаны к шкале времени.
Реализация логического графа состояния инфраструктуры
В разделе «Дополнительно» появился конструктор логического графа. На схеме отображаются все элементы вашей виртуальной инфраструктуры, их иерархия и взаимосвязи: виртуальные машины, вычислительные узлы, кластеры, дата-центры, домены хранения и логические сети. При клике на элементы графа можно перейти в необходимый раздел портала.
Формирование отчетов
В разделе «Дополнительно» появилась вкладка «Отчеты». Здесь пользователь может сформировать и скачать отчеты о емкости доменов хранения, состоянии виртуальной инфраструктуры, ошибках и утилизации ресурсов. Отчет предоставляется в формате PDF.
Переключатель тем оформления
Разработчик добавил возможность выбора темы интерфейса. Сейчас в переключателе тем доступен выбор из двух стилей: «Ред Виртуализация» и oVirt. В будущем набор доступных тем будет расширяться новыми опциями, а также появится возможность добавлять пользовательские темы. Найти переключатель тем можно в настройках пользователя, пункт «Редактировать опции».
«Ред Виртуализация получила комплексное обновление. Мы учли потребность в инструментах для более глубокого анализа потребляемых ресурсов, быстрого формирования отчетности и автоматизации процессов резервного копирования. Уделили особое внимание безопасности и работе с TLS-сертификатами. Добавили объединение виртуальных машин в логические группы и управление правами пользователей. Мы благодарим клиентов и активных пользователей «Ред Виртуализации» за обратную связь — многое в текущем обновлении было внедрено на основе их предложений и идей», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».
Обновление
Держатели продукта могут получить обновление напрямую из репозитория. Инструкция по обновлению доступна в базе знаний.