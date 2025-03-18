«Ред Виртуализация» 7.3.2: новые инструменты для управления виртуальной

Компания «Ред Софт» выпустила свежее обновление для системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций. В «Ред Виртуализации» 7.3.2 появились новые инструменты для работы с пользователями, виртуальными машинами и парольными политиками, решения для мониторинга состояния инфраструктуры и формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред Виртуализация» 7.3.2 предлагает пользователям расширенный функционал модуля резервного копирования, удобную работу с пользователями и парольными политиками через веб-интерфейс, обновленную систему контроля сроков действия сертификатов безопасности.

Разработчик уделил особое внимание работе с виртуальными машинами. Теперь виртуальные машины можно объединять в логические группы, что упрощает процесс администрирования и управления правами доступа пользователей. Появилась возможность миграции виртуальных машин между кластерами без остановки их работы.

Также в обновлении «Ред Виртуализация» 7.3.2 появились новые инструменты для мониторинга состояния инфраструктуры и предоставления отчетности: типовые метрики отдельных объектов виртуальной инфраструктуры, логический граф, раздел «Отчеты».

Объединение виртуальных машин в логические группы и управление правами пользователей

Осуществлять массовые операции с виртуальными машинами стало удобнее. Теперь администратор может создавать группы виртуальных машин и назначать права пользователя сразу для всей группы. Настроить логическую группу можно как на этапе создания, так и через редактирование уже созданной виртуальной машины.

Можно также просматривать подробную информацию для каждой отдельной группы: видеть перечень включенных в нее виртуальных машин, пользователей и их уровни доступа.

Отслеживание сроков действия TLS-сертификатов

В «Ред Виртуализации» все коммуникации защищены соответствующим сертификатом безопасности. В случае, если администратор не успел обновить сертификаты служб до завершения срока действия, можно столкнуться с ограничениями в работе с инфраструктурой. Ранее администратору поступало уведомление за месяц до истечения срока действия сертификата. В обновлении 7.3.2 разработчик расширил функционал отслеживания состояния сертификатов.

В разделе «Виртуализация» в меню «Узлы» появилась таблица «Сертификаты хоста». В ней отражены данные по всем сертификатам, включая их срок действия. Предупреждение об истечении сроков действия дополнительно реализовано в формате всплывающего окна.

Также появилась возможность перевыпускать сертификаты узла, находящегося в статусе non-responsive, пользуясь веб-порталом администратора.

Управление парольными политиками

Появилась возможность редактировать и создавать новые парольные политики через веб-интерфейс «Ред Виртуализации». Во вкладке «Парольные Политики» (раздел «Администрирование», «Внутренний Пользователь») можно как создавать новые, так и управлять текущими политиками: выбирать минимальную длину пароля, сложность и состав символов, настраивать лимит его использования.

Администратор может запретить использовать конкретные пароли, создав «Черный список».

Также обновили формат оповещений о попытках входа в систему для привилегированных учетных записей. Теперь сообщения появляются в формате всплывающего окна.

Резервное копирование виртуальной инфраструктуры по расписанию через веб-интерфейс

В обновлении 7.3.2 появилась возможность автоматизировать процесс резервного копирования настроек виртуальной инфраструктуры. Функционал доступен в разделе «Администрирование», вкладка «Копии инфраструктуры».

В настройках можно указать имя резервной копии, добавить описание, выбрать каталог для хранения данных, отметить компоненты для копирования, а также указать дни и время, когда будет осуществляться резервирование.

Миграция виртуальных машин между кластерами

Появилась возможность переноса виртуальной машины между кластерами в рамках одного дата-центра. Теперь, если виртуальную машину нужно перенести из тестового кластера в полноценную рабочую среду, достаточно перейти в настройки и выбрать опцию «Миграция на другой кластер». Процесс переноса реализован без прерывания сессии самой виртуальной машины, по принципу непрерывной обработки и доставки.

Cоздание и редактирование пользователей. Генератор паролей

Создание нового пользователя теперь осуществляется через веб-интерфейс в разделе «Администрирование», вкладка «Внутренний пользователь». В окне «Новый Внутренний Пользователь» можно настроить отображаемое имя и указать основную информацию о сотруднике.

Для создания пароля учетной записи можно воспользоваться встроенным генератором. В генераторе паролей администратор может выбрать готовую политику безопасности или настроить сложность будущего пароля вручную.

Настройка виртуальных дисков: типы кеширования и механизмы ввода/вывода

Теперь пользователям доступен расширенный перечень типов записи данных, что позволит гибко настраивать дисковую подсистему виртуальной машины. Появилась возможность выбирать тип кэширования для каждого диска. Дополнительно можно настроить механизм ввода и вывода ioUring — использование данной технологии увеличит производительность операций, например, при работе с файловыми доменами хранения.

Выбор приоритета Мастер-домена

Мастер-домен хранит в себе метаданные дата-центра и данные асинхронных операций с хранилищами. Ранее выбор Мастер-домена происходил автоматически по заданному сценарию со стороны системы. Теперь администратор может указать приоритет выбора роли Мастера для каждого из существующих доменов хранения и управлять сценарием передачи прав.

Типовые метрики объектов виртуальной инфраструктуры

Для каждой виртуальной машины, диска или хоста можно посмотреть типовые метрики. Информация предоставляется в формате графиков. Администратор видит полную картину потребления ресурсов, скачки потребления привязаны к шкале времени.

Реализация логического графа состояния инфраструктуры

В разделе «Дополнительно» появился конструктор логического графа. На схеме отображаются все элементы вашей виртуальной инфраструктуры, их иерархия и взаимосвязи: виртуальные машины, вычислительные узлы, кластеры, дата-центры, домены хранения и логические сети. При клике на элементы графа можно перейти в необходимый раздел портала.

Формирование отчетов

В разделе «Дополнительно» появилась вкладка «Отчеты». Здесь пользователь может сформировать и скачать отчеты о емкости доменов хранения, состоянии виртуальной инфраструктуры, ошибках и утилизации ресурсов. Отчет предоставляется в формате PDF.

Переключатель тем оформления

Разработчик добавил возможность выбора темы интерфейса. Сейчас в переключателе тем доступен выбор из двух стилей: «Ред Виртуализация» и oVirt. В будущем набор доступных тем будет расширяться новыми опциями, а также появится возможность добавлять пользовательские темы. Найти переключатель тем можно в настройках пользователя, пункт «Редактировать опции».

«Ред Виртуализация получила комплексное обновление. Мы учли потребность в инструментах для более глубокого анализа потребляемых ресурсов, быстрого формирования отчетности и автоматизации процессов резервного копирования. Уделили особое внимание безопасности и работе с TLS-сертификатами. Добавили объединение виртуальных машин в логические группы и управление правами пользователей. Мы благодарим клиентов и активных пользователей «Ред Виртуализации» за обратную связь — многое в текущем обновлении было внедрено на основе их предложений и идей», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Обновление

Держатели продукта могут получить обновление напрямую из репозитория. Инструкция по обновлению доступна в базе знаний.