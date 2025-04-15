Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и АО «НТЦ ИТ РОСА», разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость и корректность работы системы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 с системой хранения данных (СХД) и сервером производства «Инферит Техника». Интеграция обеспечивает пользователям высокую производительность виртуальных машин, стабильную и надежную работу ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит» и НТЦ ИТ РОСА сотрудничают не первый год для создания продуктов, обеспечивающих устойчивость бизнесов разного уровня и организаций. Уже подтверждена совместимость серверов, моноблока, ПК и неттопа Inferit с ОС «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и другими решениями компаний.

Теперь специалисты компаний РОСА и ООО «Инферит» успешно провели испытания платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 на серверном оборудовании Inferit RS224 R1G3D32RU и системе хранения данных Inferit FS2240. Комплексные испытания включали проверки корректности функционирования системы в целом, отсутствие ошибок при высоких нагрузках, надежность хранения в аварийных ситуациях. Проводилась симуляция высоконагруженных корпоративных сценариев с одновременным запуском до 50 виртуальных машин, тестирование отказоустойчивости и проверка пропускной способности при интенсивном обмене данными.

Результаты продемонстрировали не только полную совместимость решений, но и производительность на уровне 93–97% от показателей аналогичных зарубежных платформ. Все тесты согласно методике сертификации были выполнены успешно. Стабильность работы и производительность системы подтверждена на практике и соответствует ожиданиям.

Развертывание системы виртуализации ROSA Virtualization на базе оборудования и сервера «Инферит Техника» призвано упростить внедрение отечественных решений в корпоративную инфраструктуру российских организаций. Помимо этого, интеграция открывает новые возможности для государственных информационных систем, объектов критической информационной инфраструктуры, а также коммерческих организаций, которым важны надежность, безопасность и удобство использования.

В тестировании на совместимость использовали модель Inferit FS2240 — это СХД корпоративного уровня, созданная подразделением ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) «Инферит Техника» для централизованного управления разными бизнес-нагрузками. Inferit FS поддерживает протоколы iSCSI, FC, NFS, CIFS, а также все необходимые приложения для хранения и обработки структурированных и неструктурированных данных. Система хранения данных Inferit FS2240 во время тестирования продемонстрировала производительность в среднем 272 177 IOPS при задержке менее 1 мс (0,9549). Пропускная способность составила 1114,84 МБ/с, что обеспечило бесперебойную работу тестовой виртуальной среды даже при пиковых нагрузках. Помимо этого, была подтверждена совместимость ROSA Virtualization 3.0 с новым сервером Inferit RS224 R1G3D32RU, который вендор готовится выпустить на рынок.

ROSA Virtualization версия 3.0 — это решение для виртуализации, включающее в себя инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. ROSA Virtualization — альтернатива VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти на нее с популярных аналогов. Платформа поддерживает технологии живой миграции виртуальных машин, автоматического восстановления при сбоях и динамического масштабирования ресурсов, что критически важно для построения отказоустойчивых корпоративных инфраструктур. ROSA Virtualization 3.0 прошла сертификацию ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

«Мы создаем продукты, которые позволяют бизнесу не только адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, но и уверенно двигаться вперед. Совместимость ROSA Virtualization 3.0 с решениями “Инферит” обеспечивает пользователям стабильную и производительную ИТ-инфраструктуру, снижает затраты и упрощает масштабирование и управление ресурсами», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

«Мы стремимся расширять пул сертифицированного оборудования, чтобы нашим заказчикам было проще внедрять отечественные решения и переходить на независимую ИТ-инфраструктуру. Совместимость с решениями "Инферит" подтверждает зрелость платформы ROSA Virtualization 3.0 и ее готовность к работе в самых разных условиях», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

В планах компании — расширить линейку совместимых продуктов и развернуть сеть демонстрационных центров, где заказчики смогут протестировать работу интегрированных решений на реальных бизнес-сценариях. Партнеры также разрабатывают совместную программу технической поддержки, которая обеспечит заказчикам единую точку входа при обслуживании комплексной инфраструктуры.