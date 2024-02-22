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PrivacyTech Конфиденциальная информация Конфиденциальные данные Конфиденциальность и защита учетных записей Confidential information

PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information

 

«Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год «Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год
«Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год. «Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год.
«Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов «Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов
«Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год


22.02.2024 Взломан знаменитый поставщик электрооборудования для ЦОДов Schneider Electric. Хакеры требуют выкуп за конфиденциальные данные

хакерами данных могут присутствовать сведения о промышленных системах клиентов Schneider Electric и конфиденциальная информация о том, как эти компании соблюдают предписания экологических регул
30.11.2023 Solar DAG — многофункциональное решение для защиты конфиденциальных данных

ном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации. Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасн
26.09.2023 8 обязательных ИБ-решений для безопасной разработки сложного ПО: что они делают, зачем нужны

зователей в информационной системе. Обычно реализуется с помощью IdM-решений, которые обеспечивают: Конфиденциальность: IdM определяет, кто имеет доступ к каким данным и ресурсам в системе. Это
31.08.2023 Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций

ные первичного статистического учета, врачебная, налоговая, тайна следствия и прочая информация, за конфиденциальность которой оператор соответствующей информационной системы несет законодатель
24.07.2023 «Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего»

ходе которого были успешно проверены сценарии блокирования и обнаружения в режиме реального времени конфиденциальных данных, передаваемых в почтовых сообщениях и файлах вложений. Тестирование п
18.07.2023 Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации №015648 (СЗКИ) и на деятельность по технической защите конфиденциальной информации №015647 (ТЗКИ). Об этом CNews сообщили представители организации. С лицензи
03.07.2023 Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации «Флант» выполнил все требования государственного регулятора и получи
17.04.2023 InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза

ческой ситуации после начала СВО. После небольшого снижения в пандемийный 2021 г. количество утечек конфиденциальной информации в 2022 г. вновь стало расти, причем небывалыми темпами. Согласно

01.02.2023 «Ростелеком-Солар» защитил конфиденциальные данные подопечных фонда «Круг добра»

том числе редкими (орфанными). Одна из основных задач фонда в работе с данными – обеспечение защиты конфиденциальной информации о пациентах и их законных представителях (родственниках). «Когда

06.10.2022 ВТБ обеспечил максимальную конфиденциальность внутрибанковских онлайн-встреч

работанных технологическим партнером ВТБ — ГК «Иннотех»: сервиса видеоконференций «Дион» и приложения «Комитет Онлайн», включенных в официальный всероссийский реестр отечественного ПО. Для проведения конфиденциальных встреч в сервисе «Дион» применяются онлайн-комнаты, существующие не в облачной, а во внутренней среде банка. Для того чтобы присоединиться к такой комнате, пользователи должны

03.10.2022 Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock

атывает в соответствии с ожиданиями, а совместное использование продуктов гарантирует пользователям конфиденциальность данных на необходимом уровне», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктов
15.09.2022 Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон

С каждым годом число утечек конфиденциальных данных увеличивается за счет того, что нарушители придумывают новые способы их компрометации. Сейчас просто скачать информацию на флешку уже не получится, так как у большинства
07.06.2022 VPN по ГОСТу: как обеспечить конфиденциальность и целостность персональных данных

о вообще не использовал специализированных решений, но осознал, что в изменившемся мире кратно возросло число потенциальных угроз, а задача обеспечения сохранности данных стала как никогда актуальна. Конфиденциальность и целостность данных Российский оператор цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» предлагает заказчикам решение по шифрованию каналов связи с соблюдением требований российск
20.05.2022 Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?

). Злоумышленники в том числе задействуют деструктивные возможности внутреннего персонала, влекущие утечки конфиденциальной информации. Для минимизации рисков необходимо анализировать коммуника
26.01.2022 5 настроек конфиденциальности Google, которые нужно изменить

учаем электронные письма, но есть несколько настроек, изменив которые, вы максимально защитите свою конфиденциальность. 1. Отключите запись голоса Если вы пользуетесь голосовым ассистентом, то

25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS

рынка уникальные функции. Теперь наши заказчики-пользователи macOS могут не просто фиксировать факт утечки конфиденциальной информации через печать с MacBook, но и активно предотвращать такие и
17.01.2022 Угрожает ли конфиденциальности QR-код о вакцинации?

е ввели QR-коды о вакцинации, о них знает практически каждый. Как и многие нововведения из области технологий, QR-коды вызвали неоднозначную реакцию со стороны общества. Разберемся, угрожает ли вашей конфиденциальности считывание кода при входе в магазин или ресторан. QR-код — это тип штрих-кода, в котором закодирована ссылка на страницу сайта «Госуслуги», где хранится ваш сертификат о вакц
23.12.2021 Технология конфиденциальных вычислений: что это такое и зачем нужно?

ют вопрос о приватности. Более того, активно развивается целая индустрия технологий, обеспечивающих конфиденциальность: мессенджеры со сквозным шифрованием, приватные браузеры, VPN, решения на

21.12.2021 Исследование: 90% представителей госорганов видит серьезные риски в случайных утечках информации

утечек. Почти в 60% случаев из госорганов непреднамеренно утекают служебные документы и внутренняя конфиденциальная переписка, вследствие их пересылки госслужащими на личную электронную почту.
03.12.2021 Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру

для компании – не только к гипотетическому репутационному, но и вполне реальному финансовому. Это и утечки конфиденциальной информации, которые в некоторых случаях могут привести к потере всего
30.11.2021 Oxygen получила лицензию на деятельность в области технической защиты конфиденциальной информации

Oxygen, оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов, получила лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с постановлением Правительства России от 03 февраля 2012 г. №313. Лицензия позволит компании Oxygen выполнять работы по обеспечению информационной без
15.11.2021 Эксперт EveryTag рассказал на CNews Forum 2021, как найти источник утечки конфиденциальных документов благодаря невидимой маркировке

По данным из открытых источников, в 2020 году резко выросла доля умышленных утечек конфиденциальных документов как со стороны инсайдеров, так и внешних нарушителей. При это умышленные утечки превысили почти три четверти от числа всех совершенных утечек в России за год. Мотив

11.11.2021 Платформа для конфиденциальных совещаний iMind стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Экспансия года»

Платформа для конфиденциальных совещаний iMind, стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Экспансия года». Премия CNews AWARDS проводится с 2007 г. и отмечает лучшие компании в сфере информационн
03.11.2021 Современные методы борьбы с инсайдерскими утечками конфиденциальных документов

т ограничивать определенный ряд действий с файлами. Например, запрещают их открывать, отправлять на печать или пересылать по почте. Дополнительно компании прибегают и к альтернативным способам защиты конфиденциальных файлов. Среди них водяные знаки, специальные шрифты или микроточки, которые используются в документах. Но проблема кроется глубже, такие системы бессильны перед фотографировани
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google

астройки приватности в WhatsApp (12%) и Google (11%). Также пользователей интересует, как настроить режим конфиденциальности непосредственно в операционных системах: 13% выясняли, как действова
23.08.2021 «Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office

«Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь система позволяет указать уровень конфиденциальности документов прямо в интерфейсе офисных приложений Microsoft Office. Например, если топ-менеджеры не хотят, чтобы документ с внутренними регламентами совета директоров смогли п
22.08.2021 Чек-лист вашей конфиденциальности в онлайн-играх

ожет быть использована злоумышленниками для атаки вашего компьютера. Градостроительные симуляторы и конфиденциальность Играете в градостроительные симуляторы наподобие Cities: Skylines? В подоб
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила

того времени бразильские регуляторы будут детально изучать ее. Сейчас регуляторы считают, что новая политика конфиденциальности WhatsApp может нести угрозу правам бразильских пользователей. Есл
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp

Это, помимо прочего, данные о транзакциях, IP-адреса и др. Правило App Store, с которым конфликтует политика конфиденциальности WhatsApp Инициатива Facebook вызвала шквал критики со стороны пол
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото

шенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых разговорах, даже в таких пространствах, ка
14.12.2020 Varonis: банковский сотрудник имеет доступ в среднем к 11 миллионам конфиденциальных файлов

доверию клиентов. Помимо этого, более 64% компаний, оказывающих финансовые услуги, имеют свыше 1000 конфиденциальных файлов, открытых каждому сотруднику. Еще 70% всех конфиденциальных да
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake

n (Intel TME), Intel Platform Firmware Resilience (Intel PFR) и ускорители шифрования для повышения конфиденциальности и целостности данных. Данные – это критически важный актив, как с точки зр
12.08.2020 Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом

араметр конфиденциальности, необходимо перейти в раздел «Еще», оттуда – в «Настройки», там выбрать «Конфиденциальность», далее – «Группы», и в «Управлении» задать необходимые ограничения. Кроме
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан

Конец «Щита конфиденциальности» Европейский суд в Люксембурге отменил соглашение о трансфере данных

30.06.2020 «Ростелеком»: более 60% российских компаний возлагают вину за утечки на уходящих специалистов

из компаний по вине увольняющихся сотрудников, то в 61% случаев это клиентские базы данных, в 19% – конфиденциальная информация по условиям сделок и тендеров, а в 15% – секреты разработок и ноу
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации

ниями. В результате получился в своем роде первый продукт, удовлетворяющий требованиям регулятора. В первую очередь, он должен заинтересовать заказчиков, в чьих информационных системах обрабатывается конфиденциальная информация: государственные предприятия, органы власти, финансовый сектор», - сказал Владимир Иванов, директор по развитию «Актив».
01.06.2020 MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото

mage, которая обеспечивает оптимальное отображение фото и видео. Монитор Philips 242B1V гарантирует конфиденциальность благодаря моментально включаемому режиму защиты от подглядывания, что може
07.04.2020 «Техносерв консалтинг» выпустила решение для защиты корпоративных данных

сональными данными и защиты бизнес-систем от внутренних угроз – TSC business data security. В отличии от большинства стандартных DLP-систем TSC business data security не просто анализирует содержание конфиденциальных данных и блокирует доступ к ним, а фокусируется на поиске аномалий в работе оператора, т.е. предотвращает утечку уже на этапе намерения. Для оптимальной защиты продукт оценивае
25.03.2020 «Денежная единица» обеспечила многоуровневую защиту данных клиентов с помощью решений Infowatch

, осуществляющая выдачу срочных займов на территории Белгородской, Воронежской и Курской областей. «Угрозы информационной безопасности и утечки конфиденциальных данных, по результатам исследова
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов

«Московская пивоваренная компания» завершила проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor для защиты своих конфиденциальных информационных активов. DLP-система разработки «Ростелеком-Солар» поможет компании защитить весь массив документации, относящейся к коммерческой тайне предприятия, а также перс

Публикаций - 5426, упоминаний - 6408

PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24180 561
Google LLC 11457 479
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4583 353
InfoWatch - Инфовотч 972 255
Apple Inc 11724 242
Meta Platforms - Facebook 4381 206
IBM - International Business Machines Corp 9364 180
Oracle Corporation 6545 169
Intel Corporation 11952 159
Ростелеком 10829 141
Cisco Systems 5031 134
Telegram Group 1558 124
Yandex - Яндекс 6619 116
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8474 110
7750 108
SAP SE 5139 107
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1416 106
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 738 103
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 925 102
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 374 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11120 98
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1286 97
HP Inc. 5634 97
МегаФон 8004 93
X Corp - Twitter 2818 92
Samsung Electronics 10026 88
Amazon Inc - Amazon.com 2927 86
Softline - Софтлайн 2452 85
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 83
Check Point Software Technologies 736 82
Broadcom - VMware 2279 80
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3386 80
Yahoo! 3689 79
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 78
Dell EMC 4983 77
Perimetrix - Периметрикс 273 73
Информзащита 703 72
VK - Mail.ru Group 3294 72
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 354 65
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1042 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6670 138
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2665 64
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6825 58
РЖД - Российские железные дороги 1808 54
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 51
Visa International 1932 50
Почта России ПАО 2019 46
Лента - Сеть розничной торговли 1928 45
eBay Inc 1609 39
LinkedIn 617 37
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 647 34
Альфа-Банк 1699 33
Открытие ФК - Банк Открытие 527 31
Газпром ПАО 1260 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 475 23
Май - Майский чай - российская торговая компания 1109 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2075 22
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1064 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 407 20
Unsplash 350 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1502 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 886 19
ГПБ - Газпромбанк 1031 19
Uber 323 18
НСПК - Национальная система платежных карт 754 17
Россети Ленэнерго 1700 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 635 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 829 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 15
Boeing 1003 15
Bank of America - Банк Америки 258 15
Резонанс НПП 361 15
Газпром нефть 562 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 950 15
Tesla Motors 373 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 453 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 389 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 458 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3548 434
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10708 255
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2972 253
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5145 250
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4395 138
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4755 136
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5520 120
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2589 89
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2863 86
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4209 85
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2688 68
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 68
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1104 67
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3146 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2854 63
Судебная власть - Judicial power 2231 61
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1407 60
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1737 48
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2612 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1768 38
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1134 38
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 35
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 299 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2264 34
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2371 33
Федеральное казначейство России 1663 33
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 598 29
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 29
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 359 26
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 523 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1825 25
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2119 24
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 489 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1315 23
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 22
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6190 45
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1400 45
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 29
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 665 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 21
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2664 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 279 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 245 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 9
Единая Россия - Политическая партия 287 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 450 7
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 7
OWASP - Open Web Application Security Project 85 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 6
Демократическая политическая партия США 110 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 213 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 5
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 286 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
АФТ - Ассоциация Финтех 117 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 278 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24401 2177
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60213 1773
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6024 1341
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28011 1174
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45595 1015
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6728 990
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11896 914
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10071 842
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23901 828
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19704 821
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12303 704
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14925 656
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16283 633
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28584 628
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22950 582
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23002 578
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3879 572
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11812 545
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10459 527
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3243 522
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13588 493
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7215 488
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5603 472
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11914 448
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15666 437
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23536 421
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9826 404
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13877 397
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4530 395
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5928 392
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11021 388
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10432 384
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10630 381
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8805 380
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13370 351
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1732 350
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14708 339
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8830 338
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9191 319
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27038 318
Microsoft Windows 15148 501
Google Android 13501 394
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3923 379
Linux OS 9245 325
Apple iOS 7420 255
Apple iPhone - серия смартфонов 6910 140
Google Play - Google Store - Android Market 3173 111
Microsoft Office 3587 108
WhatsApp Messenger 1012 104
Microsoft Skype 2017 103
Apple macOS 1923 99
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1897 94
Apple iPhone 6 4862 93
Apple Mac - Apple Macintosh 2930 91
Apple iPad 3811 90
Microsoft Windows 2000 8661 85
Apple - App Store 2786 85
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1211 83
Google Chrome - браузер 1495 82
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4706 81
Microsoft Office 365 912 75
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4868 73
Microsoft Exchange 1382 70
Microsoft Edge - браузер 1970 70
Microsoft Windows 10 1681 67
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3042 65
Microsoft Azure 1374 64
Google Gmail 913 64
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 200 62
Google YouTube - Видеохостинг 2598 62
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 428 59
Oracle Java - язык программирования 2917 58
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 174 58
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 867 57
Microsoft Outlook 1350 57
Microsoft Teams - MS Teams 479 57
Mozilla Firefox - браузер 1855 56
Microsoft SQL Server 1539 54
Microsoft Windows XP 2541 54
Apple Safari - браузер 834 54
Зенкин Денис 262 57
Ковалев Александр 159 51
Ульянов Владимир 160 41
Путин Владимир 2986 38
Касперская Наталья 282 27
Мельникова Анастасия 324 25
Доля Алексей 67 25
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 24
Земков Сергей 157 24
Шадаев Максут 844 24
Дягилев Василий 84 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 387 20
Corrons Luis - Корронс Луис 106 20
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 326 20
Парфентьев Алексей 95 20
Ляпунов Игорь 99 19
Дуров Павел 268 18
Лукацкий Алексей 108 18
Галушкин Олег 179 17
Хайретдинов Рустэм 71 17
Федотов Николай 32 17
Касперский Евгений 315 15
Медведев Дмитрий 1644 15
Врацкий Андрей 94 15
Никифоров Николай 1134 15
Водясов Алексей 222 15
Емельянников Михаил 40 14
Раевский Алексей 76 14
Зайцев Михаил 230 14
Натрусов Артем 256 14
Рябова Галина 25 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 12
Преображенский Евгений 17 12
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Мякишева Марина 84 12
Шабанов Илья 60 12
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Валяева Елизавета 72 11
Гусев Дмитрий 65 11
Арсентьев Андрей 63 11
Россия - РФ - Российская федерация 135182 2739
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51142 1057
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41234 473
Европа 21456 335
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13146 316
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Канада 4795 111
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РАН - Российская академия наук 1780 9
Columbia University - Колумбийский университет 154 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 545 7
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 315 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 267 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 207 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 85 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 119 4
МЭИ - Московский энергетический институт 115 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 143 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
ТГУ - Томский государственный университет 152 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 28 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 51 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 44 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 88
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2289 53
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1923 44
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1001 32
CNews AWARDS - награда 456 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1170 18
День молодёжи - 27 июня 743 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 13
Infosecurity - выставка 63 10
CNews FORUM Кейсы 173 10
CeBIT 611 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 9
Black Hat - Конференция 77 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 8
Международный женский день - 8 марта 319 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 6
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 74 5
Docflow 146 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 272 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
Единый день голосования 107 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 5
Международный день медицинской сестры - 12 мая 57 4
ISE - Integrated Systems Europe 46 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 167 4
Defcon 44 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 3
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 3
Intel Developer Forum - IDF 276 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
Lenovo Accelerate 2 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 121 2
Всероссийский цифровой диктант 11 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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