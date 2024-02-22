PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information

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«Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего» ходе которого были успешно проверены сценарии блокирования и обнаружения в режиме реального времени конфиденциальных данных, передаваемых в почтовых сообщениях и файлах вложений. Тестирование п

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации №015648 (СЗКИ) и на деятельность по технической защите конфиденциальной информации №015647 (ТЗКИ). Об этом CNews сообщили представители организации. С лицензи

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ВТБ обеспечил максимальную конфиденциальность внутрибанковских онлайн-встреч работанных технологическим партнером ВТБ — ГК «Иннотех»: сервиса видеоконференций «Дион» и приложения «Комитет Онлайн», включенных в официальный всероссийский реестр отечественного ПО. Для проведения конфиденциальных встреч в сервисе «Дион» применяются онлайн-комнаты, существующие не в облачной, а во внутренней среде банка. Для того чтобы присоединиться к такой комнате, пользователи должны

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Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру для компании – не только к гипотетическому репутационному, но и вполне реальному финансовому. Это и утечки конфиденциальной информации, которые в некоторых случаях могут привести к потере всего

Oxygen получила лицензию на деятельность в области технической защиты конфиденциальной информации Oxygen, оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов, получила лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с постановлением Правительства России от 03 февраля 2012 г. №313. Лицензия позволит компании Oxygen выполнять работы по обеспечению информационной без

Эксперт EveryTag рассказал на CNews Forum 2021, как найти источник утечки конфиденциальных документов благодаря невидимой маркировке По данным из открытых источников, в 2020 году резко выросла доля умышленных утечек конфиденциальных документов как со стороны инсайдеров, так и внешних нарушителей. При это умышленные утечки превысили почти три четверти от числа всех совершенных утечек в России за год. Мотив

Платформа для конфиденциальных совещаний iMind стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Экспансия года» Платформа для конфиденциальных совещаний iMind, стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Экспансия года». Премия CNews AWARDS проводится с 2007 г. и отмечает лучшие компании в сфере информационн

Современные методы борьбы с инсайдерскими утечками конфиденциальных документов т ограничивать определенный ряд действий с файлами. Например, запрещают их открывать, отправлять на печать или пересылать по почте. Дополнительно компании прибегают и к альтернативным способам защиты конфиденциальных файлов. Среди них водяные знаки, специальные шрифты или микроточки, которые используются в документах. Но проблема кроется глубже, такие системы бессильны перед фотографировани

«Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google астройки приватности в WhatsApp (12%) и Google (11%). Также пользователей интересует, как настроить режим конфиденциальности непосредственно в операционных системах: 13% выясняли, как действова

«Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office «Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь система позволяет указать уровень конфиденциальности документов прямо в интерфейсе офисных приложений Microsoft Office. Например, если топ-менеджеры не хотят, чтобы документ с внутренними регламентами совета директоров смогли п

Чек-лист вашей конфиденциальности в онлайн-играх ожет быть использована злоумышленниками для атаки вашего компьютера. Градостроительные симуляторы и конфиденциальность Играете в градостроительные симуляторы наподобие Cities: Skylines? В подоб

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Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp Это, помимо прочего, данные о транзакциях, IP-адреса и др. Правило App Store, с которым конфликтует политика конфиденциальности WhatsApp Инициатива Facebook вызвала шквал критики со стороны пол

Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото шенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых разговорах, даже в таких пространствах, ка

Varonis: банковский сотрудник имеет доступ в среднем к 11 миллионам конфиденциальных файлов доверию клиентов. Помимо этого, более 64% компаний, оказывающих финансовые услуги, имеют свыше 1000 конфиденциальных файлов, открытых каждому сотруднику. Еще 70% всех конфиденциальных да

Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake n (Intel TME), Intel Platform Firmware Resilience (Intel PFR) и ускорители шифрования для повышения конфиденциальности и целостности данных. Данные – это критически важный актив, как с точки зр

Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом араметр конфиденциальности, необходимо перейти в раздел «Еще», оттуда – в «Настройки», там выбрать «Конфиденциальность», далее – «Группы», и в «Управлении» задать необходимые ограничения. Кроме

Европа запрещает хранить в США данные своих граждан Конец «Щита конфиденциальности» Европейский суд в Люксембурге отменил соглашение о трансфере данных

«Ростелеком»: более 60% российских компаний возлагают вину за утечки на уходящих специалистов из компаний по вине увольняющихся сотрудников, то в 61% случаев это клиентские базы данных, в 19% – конфиденциальная информация по условиям сделок и тендеров, а в 15% – секреты разработок и ноу

«Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации ниями. В результате получился в своем роде первый продукт, удовлетворяющий требованиям регулятора. В первую очередь, он должен заинтересовать заказчиков, в чьих информационных системах обрабатывается конфиденциальная информация: государственные предприятия, органы власти, финансовый сектор», - сказал Владимир Иванов, директор по развитию «Актив».

MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото mage, которая обеспечивает оптимальное отображение фото и видео. Монитор Philips 242B1V гарантирует конфиденциальность благодаря моментально включаемому режиму защиты от подглядывания, что може

«Техносерв консалтинг» выпустила решение для защиты корпоративных данных сональными данными и защиты бизнес-систем от внутренних угроз – TSC business data security. В отличии от большинства стандартных DLP-систем TSC business data security не просто анализирует содержание конфиденциальных данных и блокирует доступ к ним, а фокусируется на поиске аномалий в работе оператора, т.е. предотвращает утечку уже на этапе намерения. Для оптимальной защиты продукт оценивае

«Денежная единица» обеспечила многоуровневую защиту данных клиентов с помощью решений Infowatch , осуществляющая выдачу срочных займов на территории Белгородской, Воронежской и Курской областей. «Угрозы информационной безопасности и утечки конфиденциальных данных, по результатам исследова