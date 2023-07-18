Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации №015648 (СЗКИ) и на деятельность по технической защите конфиденциальной информации №015647 (ТЗКИ). Об этом CNews сообщили представители организации.

С лицензией СЗКИ компания планирует участвовать в разработке средств защиты конфиденциальной информации, а также оказывать услуги по установке, обслуживанию и настройке средств криптографической защиты информации. В ближайшее время Nubes расширит спектр услуг новыми предложениями.

Лицензия ТЗКИ разрешает организации выполнять весь объем работ по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. Таким образом компания может на законных основаниях оказывать услуги по хранению персональных данных своих клиентов и защищать информацию от утечки по техническим каналам. С лицензией ТЗКИ Nubes планирует строить безопасные облака для сторонних организаций и настраивать защищенную инфраструктуру для обработки персональных данных, хранения конфиденциальной информации и работы автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании
Безопасность

Лицензии ФСТЭК подтверждают, что в Nubes реализовали и поддерживают: технические средства и помещения дата-центра в соответствии требованиям ФСТЭК; штат персонала с профильным ИБ-образованием; лицензионное программное обеспечение для защиты данных.

Комментируя получение лицензий, генеральный директор Nubes (ООО «Нубес») Василий Степаненко отметил: «Последние полгода мы упорно работаем над внедрением передовых ИБ-практик в сегменте облачных услуг, но без лицензий ФСТЭК были ограничены только внутренними проектами. Теперь можем помогать другим компаниям настраивать антивирусы, межсетевые экраны и реализовывать комплексные задачи по информационной безопасности любого масштаба и сложности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телефонные спамеры вычислили и атаковали замначальника Роскомнадзора

В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами

Роскомнадзор запретит иностранцам искать уязвимости в Рунете

В Уголовный кодекс России вносят норму о конфискации имущества у хакеров

Россиян освободили от «биометрического рабства». Власти дали гражданам легальное право бойкотировать сбор биометрии

Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще