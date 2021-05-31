Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила

WhatsApp передумал вводить санкции за отказ пользователей принимать новую политику конфиденциальности, обязывающую их делиться своими персональными данными с Facebook. За это они могли лишиться основных функций сервиса, но за них вступились власти множества стран – Турции, Индии, Германии, Бразилии и др. Теперь мессенджер будет лишь периодически напоминать о необходимости принятия новых правил, но это «перемирие» может быть временным.

WhatsApp проиграл

Мессенджер WhatsApp не будет ограничивать работу профилей пользователей, если те откажутся принимать новую политику конфиденциальности. Компания Facebook, владелец мессенджера, отказалась от этих планов после того, как многие государства выступили резко против этой инициативы, пишет The Verge.

Разработчики, как сообщал CNews, были готовы отнять у пользователей возможность обмениваться текстовыми сообщениями и медиаконтентом и оставить им исключительно аудиозвонки, если те откажутся принимать новую политику конфиденциальности. Она подразумевает передачу многих пользовательских данных (сведения о транзакциях, IP-адреса и др.) в Facebook, чтобы та затем использовала их для таргетинга рекламы в своей одноименной социальной сети. Новые правила вступили в силу 15 мая 2021 г.

Ограничивать своих пользователей WhatsApp пока не будет

В заявлении WhatsApp по поводу отказа от своих угроз прямо указано, что разработчики пошли на попятную после диалога с представителями разных стран (каких именно – не указано) и специалистами по вопросам конфиденциальности. Теперь все пользователи WhatsApp будут иметь полный доступ ко всем стандартным функциям мессенджера, даже если откажутся принимать новые правила.

Отказа от новых правил не будет

В то же время полностью отказываться от новой политики конфиденциальности, вызвавшей недовольство не только политиков, но и простых пользователей, разработчики WhatsApp не стали. Мессенджер по-прежнему будет делиться данными с Facebook.

Более того, разработчики намерены и дальше продвигать новые правила. Например, тем, кто отказался соглашаться с новыми условиями, WhatsApp теперь будет периодически выводить напоминания о пользе нововведений.

Фрагмент заявления Facebook

В них будет говориться о новых возможностях, которые откроет перед пользователями новая политика. В частности, им будет позволено вести чат с бизнес-аккаунтом, поддерживаемым на Facebook.. В этих же напоминаниях будет и кнопка «Принять».

Как пишет портал The Next Web, «перемирие», на которое пошли разработчики мессенджера, может носить временный характер. По мнению его специалистов, сейчас WhatsApp пытается сохранить лояльность пользователей, устроивших массовый побег в другие мессенджеры, и не гневить правительства различных государств.

Как Facebook пугала пользователей

История с новой политикой конфиденциальности началась 8 января 2021 г., когда Facebook обновила пользовательское соглашение мессенджера. Тогда-то в нем и появились пункты о необходимости делиться с соцсетью пользовательскими данными.

Принять новые правила следовало до 8 февраля 2021 г., однако кнопка «Принять» нажималась далеко не так часто, как того хотела Facebook.

Вместо этого компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) получила шквал критики со стороны пользователей и столкнулась с их массовым оттоком в другие сервисы. Небывалый приток новых пользователей, в частности, получили Signal и Telegram – последний благодаря Facebook увеличил свою аудиторию до более чем 500 млн.

После этого Facebook перенесла крайний срок принятия новых правил на 15 мая 2021 г., но начала запугивать пользователей новыми санкциями, в частности, отключением основных функций мессенджера. Также она стала грозить удалением аккаунтов тех пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности и уйдут в другие сервисы.

Затея не удалась

Попытка Facebook принудить пользователей к принятию новых правил полностью провалилась. В дело вступили политики многих стран, давшие отпор американской компании.

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В их число входит Турция, власти которой 21 мая 2021 г. заявили, что WhatsApp будет работать в этой стране без каких-либо ограничений, даже если не принять новую политику. Как именно им удалось добиться этого, остается неизвестным.

В Бразилии новая политика Facebook тоже не действует. Как пишет ZDnet, власти страны заставили Facebook отложить ее вступление в силу на 90 дней. В течение этого времени бразильские регуляторы будут детально изучать ее.

Сейчас регуляторы считают, что новая политика конфиденциальности WhatsApp может нести угрозу правам бразильских пользователей. Если это же мнение будет отражено в их итоговом отчете, то Facebook могут ждать различные санкции, включая штрафы.

В конце мая 2021 г. недовольство новой политикой конфиденциальности мессенджера выразили и власти Индии. Они попросили отозвать ее, но не стали уточнять, что будет, если Facebook не сделает этого.

В более резкой форме отреагировала Германия. По информации Reuters, в середине мая 2021 г. комиссар Гамбурга по защите данных и свободе информации Йоханнес Каспар (Johannes Caspar) запретил Facebook собирать и обрабатывать данные немецких пользователей WhatsApp в течение следующих трех месяцев.

Йоханнес Каспар также обратился к регуляторам других европейских стран, призвав их последовать его примеру и принять меры против действий Facebook. С его слов, новая политика конфиденциальности нарушает права и свободы пользователей WhatsApp.

Блокировка WhatsApp в России и в App Store

Российские власти пока не определились со своим отношением к новым правилам популярного мессенджера. 15 мая 2021 г., в день их вступления в силу, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил РИА «Новости», что ограничить работу WhatsApp в России вполне возможно. Однако он подчеркнул, что пока «это вопрос широкого обсуждения».

В тот же день Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что пока о блокировке WhatsApp в России речи нет. Хинштейн отметил, что решение о том, как государство отреагирует на новшества Facebook, будет принимать Роскомнадзор.

Между тем, в России готовится законопроект, позволяющий блокировать иностранные интернет-компании за отсутствие у них представительств в России. Хинштейн – один из авторов этого документа. В списке компаний, сервисы которой в случае принятия законопроекта окажутся под угрозой блокировки, числится и Facebook. WhatsApp в нем тоже упомянут.

Также WhatsApp в любой момент может быть удален из Apple App Store – фирменного каталога приложений для iPhone и iPad. Как сообщал CNews, новые правила WhatsApp, предполагающие передачу пользовательских данных Facebook, идут вразрез с действующими правилами магазина приложений.