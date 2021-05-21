Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp

Из-за новой политики конфиденциальности WhatsApp, вызывавшей недовольство десятков миллионов пользователей, мессенджер может быть удален из каталога Apple App Store. Новые правила WhatsApp, предполагающие передачу пользовательских данных Facebook, идут вразрез с действующими правилами магазина приложений.

Apple против WhatsApp

Компания Apple в ближайшем будущем может удалить WhatsApp из своего каталога приложений за нарушение его прав. Как пишет портал AppleScoop, это напрямую связано с новой политикой конфиденциальности мессенджера, вступившего в силу 15 мая 2021 г. и вызвавшего недовольство сотен миллионов людей по всему миру.

Правом удалить WhatApp из AppStore без лишних разбирательств компанию Apple наделяет пункт 3.2.2 правил ее магазина приложений. Он звучит так: «Приложения не должны требовать, чтобы пользователи оценивали и обозревали приложения, просматривали видео, загружать другие приложения, кликали на рекламу, разрешали отслеживание или предпринимали другие аналогичные действия для доступа к функциям, контенту, возможности использования приложения или получения денежной или иной компенсации, включая, помимо прочего, подарочные карты и коды».

WhatsApp может лишиться львиной части аудитории

Другими словами, Apple запрещает приложениям и их разработчикам запрашивать у пользователей дополнительные разрешения и в случае получения отказа об их предоставлении влиять на работоспособность приложения. Это в точности то, чего требует компания Facebook, владеющая WhatsApp с 2014 г., в новой политики конфиденциальности мессенджера.

Что не так с WhatsApp

Facebook обновила пользовательское соглашение WhatsApp еще 8 января 2021 г. и потребовала принять его до 8 февраля 2021 г. под угрозой ограничения базовых возможностей мессенджера. Основным изменением стало то, что WhatsApp теперь начал делиться пользовательскими данными с Facebook для лучшего таргетинга рекламы в одноименной социальной сети. Это, помимо прочего, данные о транзакциях, IP-адреса и др.

Правило App Store, с которым конфликтует политика конфиденциальности WhatsApp

Инициатива Facebook вызвала шквал критики со стороны пользователей и их отток в другие сервисы. Небывалый приток новых пользователей, в частности, получили Signal и Telegram – последний благодаря Facebook увеличил свою аудиторию до более чем 500 млн.

Часть пользователей WhatsApp перешла в мессенджер ICQ, в настоящее время принадлежащий российскому холдингу Mail.ru Group. CNews писал, что столь необычный выбор чаще всего делают жители Гонконга, объясняя его ностальгией. ICQ как сервис существует с 1996 г.

Вторая попытка

После волны критики Facebook решила подождать с изменением политики конфиденциальности и установила новый срок ее внедрения – 15 мая 2021 г. Однако никаких послаблений в ней не было сделано – мессенджер теперь делится данными пользователей с Facebook, хотят они того или нет.

Более того, в конце февраля 2021 г. Facebook повторно пригрозила санкциями всем тем, кто откажется принимать новые правила. Как сообщал CNews, несогласных с ними Facebook решила лишить возможности отправлять и получать текстовые сообщения она оставила им лишь голосовые вызовы.

Неприятности будут ждать и тех, кто прекратит пользоваться мессенджером, не желая принимать новую политику конфиденциальности. Facebook предупредила, что их аккаунты ждет полное удаление.

Популярность WhatsApp пока не пострадала

На момент публикации материала с момента вступления новых правил WhatsApp в силу прошло шесть дней. Тем не менее, пользователи мессенджера пока не жалуются на ограничение возможностей мессенджера. С чем это связано, неизвестно – либо большинство все же приняли новую политику, либо ушли в другие сервисы.

Статистика указывает, что наиболее вероятен именно первый вариант. По данным Stasista.com, в I квартале 2021 г. во многих странах мира наблюдался значительный прирост количества скачиваний приложения WhatsApp из App Store в сравнении с IV кварталом 2020 г., когда о новой политике конфиденциальности еще не было известно.

Число скачиваний WhatsApp пока растет

Во Франции, к примеру, этот показатель составил 38,8%, в Австралии – 17,2%. В целом WhatsApp находится на первом месте по числу пользователей – его у них более 2 млрд против 1,3 млрд у Facebook Messenger и 0,5 млрд у Telegram (статистика за январь 2021 г.).

Новые правила не для всех

Многие государства не согласны с новыми правилами WhatsApp. Например, в Турции обновленная политика конфиденциальности действовать не будет, о чем 21 мая 2021 г. сообщил Совет по вопросам конкуренции этой страны.

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В ведомстве подчеркнули, что даже те пользователи, кто под напором Facebook согласился с изменениями, в итоге будут пользоваться мессенджером в соответствии с прежней версией политики конфиденциальности.

Что именно заставило Facebook пойти на попятную в Турции, остается загадкой. По данным ТАСС, многие сотрудники госструктур страны стали переходить в Telegram и турецкий мессенджер BIP.

В Бразилии новая политика Facebook тоже не действует. Как пишет ZDnet, власти страны заставили Facebook отложить ее вступление в силу на 90 дней. В течение этого времени бразильские регуляторы будут детально изучать ее.

Сейчас регуляторы считают, что новая политика конфиденциальности WhatsApp может нести угрозу правам бразильских пользователей. Если это же мнение будет отражено в их итоговом отчете, то Facebook могут ждать различные санкции, включая штрафы.

Российские власти пока не определились со своим отношением к новым правилам популярного мессенджера. 15 мая 2021 г., в день их вступления в силу, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил РИА «Новости», что ограничить работу WhatsApp в России вполне возможно. Однако он подчеркнул, что пока «это вопрос широкого обсуждения».

В тот же день Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что пока о блокировке WhatsApp в России речи нет.

Вероятность блокировки WhatsApp в России отлична от нуля

Хинштейн отметил, что решение о том, как государство отреагирует на новшества Facebook, будет принимать Роскомнадзор.