VPN по ГОСТу: как обеспечить конфиденциальность и целостность персональных данных

Российский оператор цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» предлагает заказчикам решение по шифрованию каналов связи с соблюдением требований российского законодательства — VPN-ГОСТ. Оно обеспечивает защиту информации при передаче по открытым каналам связи с гарантированной конфиденциальностью и целостностью всех данных.



Комплексное решение

В настоящее время среди предприятий и бизнеса любого уровня и сферы деятельности наиболее востребованы сервисы, позволяющие минимизировать риски информационной безопасности, снизить финансовые издержки и полностью убрать зависимость от зарубежного программного обеспечения.

Все чаще мы видим новости об утечке персональных данных сотрудников и клиентов различных российских компаний, причем многие специалисты зачастую винят в этом уже не пресловутый «человеческий фактор» и зловещих хакеров, а отсутствие единого комплексного подхода к обеспечению безопасности корпоративной инфраструктуры и каналов связи.

Решение российского разработчика обеспечивает защиту информации при передаче по открытым каналам связи с гарантированной конфиденциальностью и целостностью всех данных

Очевидным решением задачи по комплексному решению вопроса безопасности передачи данных является шифрование каналов. При этом зачастую реализация этого решения строилась на оборудовании известных мировых производителей, работающем на зарубежных алгоритмах шифрования, если изначально иного не требовало законодательство. Сложившаяся в настоящее время ситуация ограничивает возможности импорта технологий и заставляет обратиться к отечественным решениям не только такие компании, но и тех, кто ранее предпочитал мировые бренды, а также тех, кто вообще не использовал специализированных решений, но осознал, что в изменившемся мире кратно возросло число потенциальных угроз, а задача обеспечения сохранности данных стала как никогда актуальна.

Конфиденциальность и целостность данных

Российский оператор цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» предлагает заказчикам решение по шифрованию каналов связи с соблюдением требований российского законодательства – VPN-ГОСТ, которое обеспечивает защиту информации при передаче по открытым каналам связи с гарантированной конфиденциальностью и целостностью всех данных.

Сервис позволяет компаниям-клиентам избежать капитальных затрат на самостоятельную закупку необходимого оборудования у поставщиков решений средств криптографической защиты информации (СКЗИ), организацию собственной технической поддержки.

Также, что наиболее важно, в зону ответственности провайдера переходит соблюдение требований регулятора к организационно-документальному сопровождению эксплуатации СКЗИ, таких как формирование органа криптографической защиты, ведение профильных журналов и обучение персонала.

Специалисты «ТрансТелеКом» выполняют работы на каждом этапе организации услуги: от разработки профиля нарушителя и подбора класса защиты до предоставления защищенного VPN как услуги.

Среди плюсов сервиса — использование средств криптографической защиты информации сертифицированных ФСБ России, делегирование ответственности за систему криптозащиты на сторону компании «ТрансТелеКом» с гарантированным SLA 99,95%, возможность получения консультаций от квалифицированных специалистов и включение услуги в кратчайшие сроки.

«Наша компания более 25 лет специализируется в сфере телекоммуникационных услуг, и в настоящее время ведет активную работу в области современных цифровых сервисов и проектов системной интеграции, накопив значительные компетенции, экспертизу и опыт. Мы предлагаем нашим партнерам не только системы шифрования каналов связи, а комплексный сервисный подход, который включает в себя защиту от DDoS-атак и web-приложений самого высокого уровня, а также контроль и мониторинг событий информационной безопасности, который осуществляется экспертами специализированного Центр ИБ», — отметил директор по продуктам «ТрансТелеКома» Алексей Зорин.

Ознакомиться с решениями для бизнеса и получить консультации по всем вопросам можно на сайте компании.