Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото

Poly, глобальная коммуникационная компания, обеспечивающая полноценное общение и сотрудничество между людьми, представила Savi 7300 Office Series, последнее обновление в популярной линейке беспроводных гарнитур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых разговорах, даже в таких пространствах, как колл-центр или служба поддержки клиентов.

«Конфиденциальность и безопасность по-прежнему остаются важнейшими характеристиками, на которые обращают внимание мировые лидеры, выбирая гарнитуры для своих сотрудников. Особенно это касается финансового сектора, сфер госуправления и здравоохранения, контактных центров, — сказал Джон Ламарк (John Lamarque), вице-президент и генеральный директор направления голосового взаимодействия Poly. — Мы решаем эту задачу с помощью беспроводных гарнитур профессионального уровня, на качество которых наши клиенты могут положиться».

Гарнитура Savi 7300 Office Series оснащена микрофонами с технологией Acoustic Fence, благодаря которой сотрудников всегда будет хорошо слышно, при этом подслушать посторонние разговоры не получится. Созданное на основе новейшей беспроводной технологии DECT решение удовлетворяет строгим требованиям внутренней безопасности к беспроводным гарнитурам. Savi 7300 Office Series обеспечивает высокую степень защиты по стандарту DECT Security Step C и дополнительно использует алгоритм шифрования AES-256 — такой же уровень защиты используется для связи в вооруженных силах.

В Savi 7300 Office Series использована высококлассная технология DECT. Она обеспечивает плотность связи в два раза больше, чем другие DECT-гарнитуры, и позволяет большему числу людей работать в одном пространстве без риска быть подслушанными. Устройство станет подходящим решением в тех отраслях, где регулярно приходится работать с конфиденциальной информацией в пространствах колл-центров, а высокая производительность и скорость соединения являются неотъемлемой частью повседневных задач независимо от того, сколько человек может находиться поблизости при приеме вызова. Например, это актуально для сферы финансов или здравоохранения.

Гарнитура Poly Savi 7310 Office

Благодаря технологии Acoustic Fence гарнитура серии Savi 7300 Office Series получила сертификат Microsoft Teams Open Office. Он подтверждает, что устройство улавливает только речь говорящего и не передает голоса других людей в открытом пространстве. В дополнение к сертификации Microsoft Teams Savi 7300 Office Series можно будет приобрести со специальной кнопкой Microsoft Teams, с помощью которой получится легко и быстро назначать встречи на одноименной платформе и получать уведомления. Качество звука при этом сохранится на том же высоком уровне.

«Потребность в безопасности и конфиденциальности еще не была так важна для бизнеса, как сегодня, — сказал Мохамед Алаа Саайед (Mohamed Alaa Saayed), директор направления ИКТ и научный сотрудник направления Connected Work компании Frost & Sullivan. — Компании загружены как никогда, а такие места, как колл-центры, часто становятся «эпицентром» важных разговоров по самым разным вопросам — от здравоохранения до финансов и клиентского сервиса. Поэтому надежность и конфиденциальность, которые обеспечивает Savi 7300 Office Series, так необходимы для беспрепятственной и безопасной повседневной работы».

Гарнитура Savi 7300 Office Series доступна на официальном сайте компании Poly, а также через авторизованных партнеров по всему миру. В России устройства поступят в продажу позднее в 2021 г.