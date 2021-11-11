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Платформа для конфиденциальных совещаний iMind стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Экспансия года»

Платформа для конфиденциальных совещаний iMind, стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Экспансия года».

Премия CNews AWARDS проводится с 2007 г. и отмечает лучшие компании в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), их вклад в развитие инновационной экономики России. В 2021 г. iMind получила награду CNews AWARDS – «Экспансия года» за крупные успехи в развитии и расширении присутствия сервиса за рубежом.

Платформа конфиденциальных совещаний для бизнеса iMind используют около девяти сотен корпоративных пользователей по всему миру.

Решение предоставляется как напрямую через сайт, так и через авторизованных партнеров и телеком-операторов. В 2021 г. решение iMind получило признание на международном уровне. Например, B2B платформа Finance Online по результатам независимого тестирования присвоила 8 баллов из 10, а уровень удовлетворенности пользователей составил 98%. Crozdesk, платформа AI рекомендаций софтверных решений, наградила iMind за Happiest Users и Quality Choice. Крупнейший маркетплейс G2 оценил удобство использования iMind в 8,8 из 10 баллов и поставил 8,8 из 10 баллов за качество поддержки пользователей. Крупнейший блог UK tecnolac включил iMind в топ-5 альтернатив Zoom в Великобритании.

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