Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Privacy International


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud 1
31.08.2023 В ООН обсуждается российский проект договора о киберпреступности. Microsoft его жестко критикует 1
27.02.2020 Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть 1
19.03.2019 Facebook из приложений шпионит за пользователями, часть которых несовершеннолетние 1
29.10.2013 Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт получил антипремию за слежку за пользователями 1
23.10.2013 Евросоюз признал легитимным сбор биометрической информации 1
24.01.2012 «Яндекс» запустил свой первый проект с «революционером интернет-слежки» 1
27.09.2010 «Яндекс» инвестировал в «революционера интернет-слежки» 1
09.02.2009 Защитники конфиденциальности обеспокоены сервисом Google Latitude 1
13.06.2007 Google получил от правозащитников «черную метку» 1
03.11.2006 В Британии следят за людьми повсюду 1
17.11.2004 Вспышка в камерофонах станет обязательной? 1
17.11.2004 Камерофоны запретят? 1
15.08.2003 Миллиард китайцев к 2004 году получит электронные паспорта 1
09.09.2002 Борьба с терроризмом привела к ограничению свободы в Сети 1
02.03.1999 Electronic Privacy Information Center, Junkbusters и Privacy International призвали продавать акции Intel 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Privacy International и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4508 5
Google LLC 12136 5
Intel Corporation 12471 3
Microsoft Corporation 25134 2
Yandex - Яндекс 8196 2
Samsung Electronics 10535 2
X Corp - Twitter 2900 1
GitHub 939 1
VK - Mail.ru Group 3515 1
Cambridge Analytica 47 1
Apple Inc 12498 1
Amazon Inc - Amazon.com 3098 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5736 1
Canonical 211 1
Polar - Полар 98 1
Microsoft - LinkedIn 675 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
eBay Inc 1629 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
HRW - Human Rights Watch 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5709 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 455 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5161 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1175 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 529 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 99 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11140 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7404 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28731 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8505 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1387 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3032 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 664 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12028 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13217 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12156 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 988 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4482 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2635 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3672 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2829 2
Cameraphone - Камерофон 465 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1121 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4307 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2325 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8027 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14242 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16833 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13408 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1076 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5051 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2429 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 723 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4290 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 910 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1482 1
Биометрический паспорт 38 1
Оповещение и уведомление - Notification 5226 1
Google Android 14536 2
Apple - App Store 2980 2
Emojipedia - Энциклопедия emoji 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 3401 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Duolingo - Дуолинго 18 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1884 1
Google Picasa Web Albums 156 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7281 1
Google YouTube - Видеохостинг 2857 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 922 1
Intel Pentium III 781 1
Яндекс Метро - Yandex Metro 23 1
Dash - Криптовалюта 55 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5040 1
Google Maps - Google Latitude - Google Локатор 16 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Яндекс.Фотки 21 1
Davies Simon - Дэвис Саймон 6 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 2
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 2
Волож Аркадий 258 2
Манджиков Очир 56 2
Levy Steven - Леви Стивен 6 1
Warner Mark - Уорнер Марк 7 1
Levy Stephen - Леви Стивен 2 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Chester Jeff - Честер Джефф 7 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Hirsh Gil - Хирш Гил 1 1
Thomas Richard - Томас Ричард 5 1
Wong Nicole - Вонг Николь 8 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 5
Россия - РФ - Российская федерация 154166 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 2
Великобритания - Лондон 2402 2
Южная Корея - Республика 6807 2
Израиль 2778 2
Германия - Федеративная Республика 12885 1
Ирландия - Республика 1022 1
Дания - Королевство 1316 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1045 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 1
Швеция - Королевство 3665 1
Финляндия - Финляндская Республика 3652 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Иран - Исламская Республика Иран 1110 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 566 1
Никарагуа - Республика 58 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 704 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6761 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 5
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 357 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5412 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8236 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 757 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 539 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5179 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 231 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8436 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8155 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7193 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5805 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1278 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 436 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2895 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3656 1
Gizmodo 131 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 250 1
Silicon.com 364 1
Ananova 250 1
FT - Financial Times 1244 1
Telegraph 196 1
NewsFactor 127 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2099 1
The Register - The Register Hardware 1665 1
Wired - Издание 269 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще