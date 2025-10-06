Получите все материалы CNews по ключевому слову
Privacy International
УПОМИНАНИЯ
Privacy International и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4508 5
|Google LLC 12136 5
|Intel Corporation 12471 3
|Microsoft Corporation 25134 2
|Yandex - Яндекс 8196 2
|Samsung Electronics 10535 2
|X Corp - Twitter 2900 1
|GitHub 939 1
|VK - Mail.ru Group 3515 1
|Cambridge Analytica 47 1
|Apple Inc 12498 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3098 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5736 1
|Canonical 211 1
|Polar - Полар 98 1
|Microsoft - LinkedIn 675 2
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
|eBay Inc 1629 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
|HRW - Human Rights Watch 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.