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Индексная книга CNews*
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ВсеИнструменты.ру

ВсеИнструменты.ру

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. DIY-сеть страны – 600 пунктов выдачи заказов в 232 городах России.


25.11.2022 Республика Саха (Якутия) в 2023 году планирует перевести все органы власти на ОС Astra Linux 1
23.11.2022 «Всеинструменты.ру» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 2
17.11.2022 В России удвоилось число новых ИТ-компаний 1
31.10.2022 Данные — на ваших серверах, их обработка — в облаках: новый вид АТС появился в России 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 2
11.10.2022 Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации 2
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 1
09.08.2022 Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали общероссийскую систему для борьбы с контрафактом 1
19.07.2022 В магазинах России появится гарантия на «серые» ПК, смартфоны, ноутбуки 1
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok 1
07.06.2022 OCS предложила ИТ-каналу сетевое оборудование китайского производителя Maipu 1
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java 1
12.05.2022 В контакт-центре Казначейства России заработал чат-бот Naumen 1
25.04.2022 «Серчинформ» представила новую версию DLP-системы с поддержкой macOS 1
29.04.2022 Каким должен быть современный цифровой офис 1
11.04.2022 В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro 1
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 2
Diasoft Special Conf 1
10.03.2022 Не останемся без видеосвязи: российская замена Zoom и Microsoft Teams 1
28.02.2022 Константин Рензяев -

Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания

 1
14.02.2022 «БФТ-холдинг» разработал новый цифровой инструмент для организации процесса закупок по 223-ФЗ 1
18.01.2022 Как SberCloud запускал OpenShift и что из этого вышло 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
25.11.2021 Платформа CraftTalk включена в программу поддержки цифровизации МСБ 1
24.11.2021 «VK Звонки» сняли ограничение на число участников видеозвонка — это стало возможным благодаря технологии масштабирования 1
18.10.2021 Ярослав Алейник -

Портал в иммерсивный мир связывает людей через аватары

 1
05.10.2021 Модульбанк запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ» 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 3
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
09.09.2021 «Одноклассники» запустили платную подписку на группы и раздел о монетизации авторов 1
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 3
10.06.2021 Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий 1

Публикаций - 216, упоминаний - 229

ВсеИнструменты.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 7
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 305 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 255 6
Ситилабс 29 6
Центр2М - Center2М 51 6
Такском - Taxcom 206 6
Schneider Electric Secure Power 50 6
Rimini Street 43 6
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 6
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 340 6
Schneider Electric 511 6
G-Core Labs 72 2
Zendesk 29 2
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 392 2
Dynatrace 55 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 336 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 2
Yandex - Яндекс 5551 1
Программный продукт ГК 58 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 42 1
Diasoft - Диасофт 590 1
Naumen - Наумен 503 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 121 1
PayPal 644 1
Apple Inc 11103 1
Selectel - Селектел 202 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
RetailCRM 24 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 15 1
Veeam Software 290 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
NtechLab - НтехЛаб 89 1
Ланит - Норбит - Norbit 286 1
Почта России ПАО 1973 20
РЖД - Российские железные дороги 1598 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 8
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 8
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 8
AliExpress 373 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 30 7
X5 Group 804 7
Альфа-Банк 1579 6
OKS Group 36 6
ПГК - Первая грузовая компания 138 6
Фаберлик - Faberlic 75 6
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 6
ГПБ - Газпромбанк 927 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 6
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 6
Segezha Group - Сегежа Групп 104 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 6
Ингосстрах СПАО 329 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 5
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 55 5
Сургутнефтегаз - СНГ 223 5
Петрович СТД - Строительный торговый дом 66 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 96 4
Абсолют Банк 149 4
Росводоканал 70 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 181 4
Belkacar - оператор каршеринга 33 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 4
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 24 4
МКБ - Московский кредитный банк 396 3
Связной ГК 1327 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 430 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 8
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 4
Правительство Москвы 1965 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 29 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 13
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3616 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2264 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 797 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 6
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 4
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 4
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 42 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 244 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 1
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 504 6
1С:ERP Управление предприятием 312 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 53 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 4
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 46 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 372 3
Microsoft Office 3405 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 47 1
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 1
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 16 1
Google Android 12432 1
Лента - Утконос - U: Онлайн 2 1
Гришин Дмитрий 190 9
Кузин Вадим 35 9
Чаркин Евгений 235 8
Валчев Стоян 48 8
Дьяченко Валерий 80 7
Абакумов Евгений 132 7
Платонов Михаил 42 7
Портной Михаил 27 6
Соловьев Алексей 68 6
Васильев Владислав 43 6
Мискевич Евгений 33 6
Ямщиков Владимир 36 6
Генкина Екатерина 28 6
Вахнин Павел 53 6
Лебедев Антон 36 6
Рубин Адар 32 6
Селихов Дмитрий 12 6
Москальков Дмитрий 27 6
Сороченков Алексей 27 6
Смык Виталий 31 6
Емелин Александр 30 6
Юсупов Шамиль 26 6
Трофимова Людмила 35 6
Клепиков Алексей 93 6
Каюмов Шамиль 38 6
Прохорова Алла 50 6
Богданов Кирилл 112 6
Халматов Максим 49 6
Казарин Станислав 132 6
Урьяс Вадим 83 6
Сыкулев Андрей 69 6
Сотин Денис 143 6
Слышкин Василий 76 6
Егоров Владимир 65 6
Карпов Иван 48 6
Семенихин Игорь 41 6
Нестеров Алексей 85 6
Горчаков Денис 30 6
Степченков Максим 46 6
Натрусов Артем 191 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 20
Россия - РФ - Российская федерация 121478 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 9
Европа Восточная 2989 8
Казахстан - Республика 4750 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Украина 7213 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Грузия 1118 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 124 1
Эстония - Эстонская Республика 704 1
Латвия - Латвийская Республика 788 1
Литва - Литовская Республика 619 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 8
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 69 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1101 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 102 1
Экономический эффект 802 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 7 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 48 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 727 1
CNews Инновация года - награда 69 9
Data Insight - Исследовательское агентство 91 2
CNews FORUM Кейсы 95 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 8
CNews AWARDS - награда 405 7
CNews Баттл 49 7
Чёрная пятница (распродажи) 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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