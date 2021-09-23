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Электронная почта
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технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений


23.09.2021 «Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям 1
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1
01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan 1
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 1
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 2
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 1
19.05.2021 Клиенты ВТБ оформляют в цифровом формате 60% справок 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
29.04.2021 Банк «Открытие» расширил функциональность интернет-банка для малого и среднего бизнеса 1
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5 1
08.04.2021 Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру 6
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 2
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
28.01.2021 Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
16.11.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи телемедицинских программ для домашних питомцев 1
13.11.2020 «Перекресток» запустил новую механику персонализированных предложений 1
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 1
13.10.2020 Банк «Русский Стандарт» выпустил обновление мобильного приложения RSB Mobile 1
05.10.2020 В Windows обнаружен секретный дизайн, кардинально отличающийся от всем известного. Фото 1
15.09.2020 «Крок» развернула демоцентр для тестирования решений Avaya Oceana 1
02.09.2020 Visiology обновила свою аналитическую платформу до версии 2.18 1
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года 1
10.07.2020 Райффайзенбанк запустил сервис по подбору и оформлению ОСАГО онлайн 1
29.06.2020 В интернет-банке «Открытия» появилась функция выставления счета 1
22.06.2020 Сбербанк запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей 1
16.06.2020 Банк «Дом.рф» запустил процесс открытия расчетных счетов на базе омниканальной платформы компании «Диасофт» 1
29.05.2020 Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
26.05.2020 Eset: в Google Play обнаружено приложение, которое похищает деньги со счетов пользователей 1
25.05.2020 Запрещенный в России почтовый сервис создает протокол переписки, который не взламывается квантовыми компьютерами 1
13.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1

Публикаций - 382, упоминаний - 413

Электронная почта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 21
Google LLC 7128 14
VK - Mail.ru Group 2482 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 10
Yandex - Яндекс 4099 8
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Samsung Electronics 5633 6
Telegram Group 702 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
Совзонд - Sovzond 66 3
ESET 989 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
Facebook 3765 3
SEC Consult Services 929 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
SAP SE 3207 3
Twitter 2204 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
АйТи 749 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 2
Wonderware 23 2
Сумма Технологий 10 2
Naumen - Наумен 341 2
1С-Битрикс 344 2
Aveva 18 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
Salesforce.com 272 2
Klinkmann - Клинкманн 4 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
ЭОС - Электронные офисные системы 982 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
InfoWatch - Инфовотч 603 2
Xiaomi 904 2
Fortinet 286 1
Oracle Corporation 3331 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Банк 1123 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 2
Открытие ФК 538 2
Модуль – Торговое оборудование 5 2
Русский стандарт Банк 302 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Почта России ПАО 1570 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 2
Открытие Брокер 13 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Открытие УК 5 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания 3 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Снежная Королева 36 1
Candy Group - Канди 50 1
Аэроклуб 13 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Сбербанк страхование 47 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Calzedonia Group 3 1
Ветэксперт 1 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
ОРБИ 5 1
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 1
Татфондбанк 69 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 1 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Правительство РФ 2200 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 27
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
Flash 472 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 3
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 3
Социальные сети - Соцсети 96 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Google Android 10750 41
Apple iOS 5741 27
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Microsoft Windows 10 6612 10
WhatsApp Messenger 654 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 7
Symbian OS 764 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Java - Язык программирования 1167 5
ЭОС Дело СЭД 620 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Apple iPad 3263 4
Microsoft Windows 7 1662 4
VK - Mail.Ru Почта 164 4
Microsoft Exchange 678 4
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
Nokia N - серия 238 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Samsung Electronics Bada 171 3
Linux OS 4243 3
Apple - App Store 2198 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
HTC Hero - серия смартфонов 37 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 3
Microsoft Excel 435 3
Apple iPhone 3 383 3
Microsoft Office 365 769 3
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Kaspersky Internet Security 289 2
HTC Touch Pro 19 2
Microsoft Windows 850 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 2
Microsoft Office 1921 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Липич Григорий 48 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Шарапова Александра 3 2
Шашмурина Ксения 5 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Кумпель Артем 15 2
Ананьева Татьяна 8 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Ющенко Александр 25 2
Оганесян Ашот 58 2
Греф Герман 205 2
Белинский Антон 5 2
Канаев Алексей 3 2
Касперская Наталья 197 2
Урьяс Вадим 76 1
Каталков Дмитрий 3 1
Карпенко Александр 3 1
Маликов Алексей 1 1
Мыздриков Иван 12 1
Клишас Андрей 44 1
Румянцев Антон 46 1
Рубин Дмитрий 39 1
Арсентьев Андрей 54 1
Воробьев Андрей 125 1
Суровец Дмитрий 44 1
Муравьев Владимир 29 1
Русанов Сергей 44 1
Клепиков Алексей 77 1
Феоктистов Вадим 13 1
Попов Анатолий 98 1
Петунин Алексей 58 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Халматов Максим 45 1
Родионов Михаил 40 1
Глазков Александр 57 1
Холкин Дмитрий 15 1
Богданов Кирилл 90 1
Натрусов Артем 121 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 11
Европа 3730 10
Германия - Федеративная Республика 3614 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 9
Казахстан - Республика 2621 9
Франция - Французская Республика 2112 8
Япония 2760 7
Украина 3347 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Индия - Республика 2161 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Восточная Европа 1669 3
Европа Западная 610 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Австралия - Австралийский Союз 1118 2
Европа Центральная 106 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Узбекистан - Республика 821 1
Германия - Мюнхен 167 1
США - Бостон 97 1
Россия - Томская область 413 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 1
Малайзия 339 1
Россия - Брянская область 86 1
Таиланд - Королевство 357 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Кировск - Кировская область 301 1
Египет - Арабская Республика 366 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Россия - Сибирь 872 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Мошенничество 53 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 10
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
TechRadar 71 1
Автокод (портал) 29 1
Phreaker.Pro 2 1
BuzzFeed 13 1
Daily Mail 28 1
Парламентская газета 7 1
Microsoft 365 Status 1 1
Известия ИД 59 1
WikiLeaks 106 1
Gizmodo 98 1
Медуза - Meduza 18 1
BleepingComputer - Издание 120 1
NYT - The New York Times 505 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 274 1
CNews Analytics 1988 3
Juniper Research 278 1
Gartner 2188 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
IBM X-Force Kassel 1 1
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 1
Автостат 9 1
Zecurion Analytics 25 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Сбербанк Школа 21 6 1
Princeton University - Принстонский университет 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 4
Digital October - конференционное пространство 86 2
CNews AWARDS 291 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
CNews Большие данные 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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