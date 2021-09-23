Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электронная почта
e-mail
electronic mail
технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 382, упоминаний - 413
Электронная почта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Липич Григорий 48 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Шарапова Александра 3 2
|Шашмурина Ксения 5 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Кумпель Артем 15 2
|Ананьева Татьяна 8 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Ющенко Александр 25 2
|Оганесян Ашот 58 2
|Греф Герман 205 2
|Белинский Антон 5 2
|Канаев Алексей 3 2
|Касперская Наталья 197 2
|Урьяс Вадим 76 1
|Каталков Дмитрий 3 1
|Карпенко Александр 3 1
|Маликов Алексей 1 1
|Мыздриков Иван 12 1
|Клишас Андрей 44 1
|Румянцев Антон 46 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Суровец Дмитрий 44 1
|Муравьев Владимир 29 1
|Русанов Сергей 44 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Попов Анатолий 98 1
|Петунин Алексей 58 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Халматов Максим 45 1
|Родионов Михаил 40 1
|Глазков Александр 57 1
|Холкин Дмитрий 15 1
|Богданов Кирилл 90 1
|Натрусов Артем 121 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 10
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|TechRadar 71 1
|Автокод (портал) 29 1
|Phreaker.Pro 2 1
|BuzzFeed 13 1
|Daily Mail 28 1
|Парламентская газета 7 1
|Microsoft 365 Status 1 1
|Известия ИД 59 1
|WikiLeaks 106 1
|Gizmodo 98 1
|Медуза - Meduza 18 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|NYT - The New York Times 505 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|CNews Analytics 1988 3
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2188 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|IBM X-Force Kassel 1 1
|Check Point Cyber Attack Trends Report 2 1
|Автостат 9 1
|Zecurion Analytics 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru